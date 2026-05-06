За орбітою Плутона вчені знайшли крихітний крижаний світ з унікальною атмосферою

Дослідники заявили про відкриття нового крихітного крижаного світу за межами Плутона, який оточений тонкою атмосферою. Про це пише Sky News.

За словами вчених, цей "міні-Плутон" вважається найменшим обʼєктом Сонячної системи, але має чітко виявлену глобальну атмосферу, яка утримується силою тяжіння.

Його було виявлено за межами найвіддаленішої планети - Нептуна. Науковці кажуть, що це "змінює наше уявлення про малі світи в Сонячній системі".

Офіційно цю крижану кулю назвали (612533) 2002 XV93. Вона має діаметр 500 км. Це робить її набагато меншим за Плутон, діаметр якого становить 2 370 км.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, атмосфера так званої малої планети у 5-10 млн разів тонша за земну, а її походження ще не встановлено.

Вчені кажуть, що в атмосфері цього обʼєкта можуть переважати метан, азот або оксид вуглецю.

"Це відкриття свідчить про те, що деякі невеликі крижані тіла у зовнішній частині Сонячної системи можуть бути не повністю неактивними або незмінними, як вважалося раніше", - висловився астроном Ко Арімацу, керівник астрономічної обсерваторії Ісігакідзіма, викладач Національної астрономічної обсерваторії Японії та головний автор дослідження.

Водночас астроном і співавтор дослідження Джунічі Ватанабе додав:

"Загалом вважалося, що на такому невеликому об’єкті атмосфера не існує. Це свідчить про те, що навіть у віддаленому холодному світі існують динамічні процеси, про які ми й не уявляли".

Арімацу також наголосив, що це змінює наше уявлення про невеликі світи в Сонячній системі не лише за межами Нептуна, зазначивши, що виявлення атмосфери навколо такого маленького об’єкта було "справді несподіваним".

За його словами, це ставить під сумнів "традиційне уявлення про те, що атмосфери обмежуються великими планетами, карликовими планетами та деякими великими супутниками".

"Якщо атмосфера утворилася внаслідок зіткнення, вона може зникнути протягом наступних кількох років або десятиліть. Якщо вона зберігається або змінюється сезонно, це свідчило б на користь постійного внутрішнього поповнення", - вважає професор Арімацу.

