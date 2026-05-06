Росія оголосила про ракетні випробування на полігоні 'Кура' з ядерним потенціалом

Він використовується для випробувань, зокрема для відпрацювання ураження цілей ракетами, здатними нести ядерний заряд.

Перед парадом у Москві росіяни оголосили про випробування на полігоні "Кура" в Усть-Камчатському окрузі, по якому здійснюють тестові удари ракетами, здатними нести ядерний заряд.

Як повідомляє портал "Мілітарний", полігон "Кура" на Камчатці - це випробувальний полігон Космічних військ Повітряно-космічних сил Росії, розташований у болотистій місцевості на річці Озерна, за 500 км на північ від Петропавловська-Камчатського.

Курінський випробувальний полігон (раніше відомий як "Кама") заснований на початку 1950-х років як віддалена зона для проведення випробувань озброєння.

Зазначається, що у 1956 році на об’єкті провели перші випробування міжконтинентальної ракети з прототипом Р-7. За часів Радянського Союзу тут провели понад 300 випробувань.

Після розпаду СРСР випробування відновилися лише на початку 2000-х років, зокрема із додаванням підводних запусків. В останні роки Росія використовує полігон для випробувань міжконтинентальних ракет, здатних нести ядерний заряд.

Зокрема 26 жовтня 2022 року там імітувався масований ядерний удар у відповідь на атаку противника. По полігону на Камчатці здійснили пуски балістичних ракет: "Ярс" стартував із Плесецька, "Синева" - з Баренцевого моря.

"25 жовтня 2023 року під час тренування наземної, авіаційної та морської складових по полігону "Кура" знову були запущені ракети "Ярс" і "Синева". Останні навчання сил стратегічного стримування відбулися 29 жовтня 2024 року. Тоді по полігону "Кура" була випущена ракета "Ярс". Одне з останніх повідомлень міноборони Росії свідчить, що атомний підводний ракетний крейсер "Красноярськ" проєкту 885М "Ясень-М" у квітні 2025 року уразив крилатою ракетою "Калібр" ціль на камчатському полігоні з відстані понад 1100 км", - йдеться у матеріалі.

Скільки у Росії ракет

Як повідомляв УНІАН, російське Міноборони заявляло про атаку по центру Києва, якщо Україна завдасть дронового удару по Москві 9 травня. На тлі цього в ГУР розкрили, які запаси ракет зараз має країна-агресор.

В українській розвідці розповіли, що Москва намагається значно збільшити виробничі потужності підприємств свого військово-промислового комплексу й темпи виробництва нових ракет.

За інформацією розвідників, станом на середину квітня 2026 року РФ мала: балістичних ракет "Іскандер-М" - до 200 одиниць; крилатих ракет "Іскандер-К" - до 110 одиниць; гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал" - до 100 одиниць; крилатих ракет "Калібр" - до 460 одиниць; крилатих ракет "Онікс" - до 690 одиниць тощо.

