Росіяни атакували безпілотниками дитсадок у Сумах: є загибла та поранені (відео)

Внаслідок удару загинула жінка, ще двох поранено.

Росіяни атакували двома безпілотниками Суми, влучивши в будівлю дитячого садка. Є жертви. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Двома ударними БпЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум. Триває рятувальна операція", - зазначив він.

Григоров додав, що інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, росіяни вдарили по дитсадку в Сумах. Під завалами можуть перебувати люди.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар підтвердив, що ворожі БпЛА влучили по будівлі дитсадка.

"Зафіксовано влучання двох БпЛА у центральній частині міста – в будівлю дитячого садочка. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється", - заявив він.

Внаслідок удару будівля загорілася. Зруйновані дах та стіни.

За інформацією Національної поліції, наразі відомо про двох постраждалих жінок через атаку на Суми. Їх передали медикам.

Згодом Григоров повідомив про те, що на місці влучання рятувальники виявили тіло жінки.

"Загибла – охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували", - зазначив посадовець.

Ворожа атака на Запоріжжя

5 травня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, спалахнули кілька пожеж. Загорілись автомобілі, магазин та підприємство. Також пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.

Внаслідок удару 12 людей загинули, понад 40 постраждали. 18 поранених госпіталізовано.

