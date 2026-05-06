На Одещині вдалося зафільмувати унікального птаха, що 'реве' як бик

В Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", зафільмували унікального птаха - бугая, голос якого дуже схожий на рев бика. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

"Є у нацпарку "Тузлівські лимани" птахи, які чудово маскуються під колір очерету, та зберігають його секрети. Можна проїхати або пройти поряд і не помітити цю унікальну птаху", - зазначив науковець.

За його словами, влітку ці птахи влаштовують гнізда у глухих чагарниках очеретів, а коли полюють на жаб, рибу тощо, настільки маскується в очереті, що майже неможливо його відрізнити від навколишнього середовища.

"Слід сказати, що на водно-болотних угіддях у нацпарку зустрічається понад 260 видів птахів, але помітити деяких, як, наприклад бугая, не так просто", - стверджує вчений.

Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано бугая у польоті. Як пояснив Русєв, зафільмувати цього птаха вдалося випадково - коли дослідник перетнувся з ним на околиці очеретяного масиву.

Що відомо про бугая

Бугай водяний - птах родини чаплевих. Згідно з відкритими джерелами, інколи терміном "бугай" позначають всіх представників родів Botaurus і Ixobrychus. У викопному стані вид відомий з плейстоцену. Перебуває під охороною Бернської конвенції та ряду інших природоохоронних документів.

Птах уникає людей, у природі його можна зустріти дуже нечасто. Його присутність найчастіше визначають за криками, які можна почути в густих чагарниках по берегах озер і боліт у нічний час, з ранньої весни до початку літа. Крик самця, низький "трумб", "у-трумб", нагадує рев бика, за який в Україні його прозвали "бугай". Крик може розноситися на відстань кількох кілометрів.

Маса тіла птаха - до 2 кг, довжина тіла - 70-80 см, розмах крил 125-135 см. Забарвлення є типово захисним. У дорослого птаха оперення вохристо-жовте, з численними чорно бурими рисками і смугами. Тім'я чорно-буре, "вуса" темно-бурі, дзьоб жовтуватий, ноги зеленкуваті, райдужна оболонка ока жовтогаряча. Для кращого маскування птах підіймає дзьоб до верху і таким чином його забарвлення зливається з фоном (осокою, високою травою).

Поширений в Європі, Азії, Африці. В Україні гніздовий перелітний птах, окремі особини зимують. До України прилітає в березні - квітні, відлітає в жовтні - листопаді. Частина птахів зимує в пониззях Дунаю і Дністра. Інколи "бухкання" чути ще навіть коли на воді тримається лід.

Як писав УНІАН, до Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли рідкісні птахи - коровайки, що відомі також як блискучі ібіси. За словами дослідника, ці птахи вражають не лише своїм екзотичним виглядом, а й надзвичайною біологією. Пір'я коровайки переливаються відтінками бронзового, мідного, пурпурового та зеленого кольорів, а довгий, витончено зігнутий донизу дзьоб - ідеальний інструмент для пошуку їжі в мулі.

