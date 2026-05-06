В Угорщині поліція розслідує діяльність медіабоса, пов'язаного з Орбаном, - Reuters

Він власник кількох провідних медіакомпаній, які понад десять років розробляли урядові кампанії для Орбана.

Угорська поліція заявила, що розслідує діяльність компаній одного з провідних медіагравців країни Дьюла Балаші, який отримав вигідні контракти за часів колишнього уряду Віктора Орбана, за підозрою у незаконному привласненні коштів та відмиванні грошей.

Як повідомляє Reuters, заява поліції пізно у вівторок з'явилася після того, як Дьюла Балаші, власник кількох провідних медіакомпаній, які понад десять років розробляли урядові кампанії для Орбана, заявив, що запропонував передати свої фірми та частину своїх інвестицій державі, коли до влади прийде новий уряд Петера Мадяра.

Балаші сказав, що він запропонував свої компанії державі "не тому, що є що приховувати, або тому, що ми зробили щось незаконне чи неправильне". Він додав, що рахунки кількох його компаній були заморожені минулого понеділка.

Поразка Орбана

Як повідомляв УНІАН, поразка уряду Віктора Орбана привернула увагу до найбільших фінансових бенефіціарів його режиму, які збагатилися за роки його правління.

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр обіцяє масштабну перевірку їхніх активів.

Деякі багаті бізнесмени країни вже адаптувалися до нової реальності, підтримуючи ініціативи нового уряду щодо запровадження податку на багатство. Водночас інші представники колишнього оточення виглядають більш уразливими. Йдеться, зокрема, про зятя Орбана Іштвана Тіборца та його друга дитинства Лоренца Месароша. Новий прем’єр уже заявив про намір перевірити мільярдні активи, накопичені за 16 років правління попередника.

