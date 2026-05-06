Європа шукає альтернативу американським 'Томагавкам': Україна може допомогти, – FT

Без можливості завдавати ударів по військово-морських базах поблизу Мурманська чи Новоросійська або по військових об’єктах поблизу Москви Європа опиняється у вкрай невигідному становищі.

Рішення Дональда Трампа скасувати заплановане розгортання ракет великої дальності Tomahawk у Німеччині оголило кричущу відсутність у Європи засобів для високоточних ударів на великі відстані – головного стримуючого чинника проти Володимира Путіна. Як пише Financial Times, на реалізацію європейських ініціатив щодо заміни американських "Томагавків" піде ціле десятиліття, проте вже існують деякі тимчасові рішення, і Україна може допомогти.

Високоточні ракети з дальністю дії від 1000 до 3000 км дозволяють вражати і знищувати конкретні будівлі або навіть бомбардувальники, які готуються до зльоту.

Військові експерти та чиновники вважають такі ракети найважливішою частиною будь-якого арсеналу з трьох причин: по-перше, здатність загрожувати стратегічній інфраструктурі та стримувати противника від початку атаки; по-друге, можливість відповідати на агресивні дії, не вдаючись до великомасштабного конфлікту або ядерних ударів; і по-третє, під час конфлікту – можливість вражати ключові цілі противника далеко за лінією фронту, такі як авіабази або ракетні шахти.

Відео дня

"Вам потрібна можливість вразити російський завод з виробництва безпілотників до того, як вони відправлять проти нас 500 безпілотників. Або підводний човен ще до того, як він покине порт", – сказав західний військовий чиновник.

Чому в Європі немає далекобійної зброї?

Європа нехтувала розробкою далекобійних ракет в останні десятиліття через запевнення США в тому, що вони забезпечать їх постачання, та через побоювання провокацій.

Наразі Німеччина та Іспанія мають у своєму розпорядженні крилаті ракети Taurus з дальністю близько 500 км. Франція та Велика Британія спільно розробили крилаті ракети Scalp/Storm Shadow з аналогічною дальністю. Однак запаси всіх цих ракет невеликі. При цьому всі вони запускаються з повітря, а це означає, що НАТО довелося б домагатися переваги в повітрі над Росією.

При цьому Франція та Велика Британія мають балістичні ядерні ракети великої дальності, однак у них немає звичайних аналогів, що створює ситуацію "все або нічого" у разі відповіді на напад.

Чи вразлива Європа?

Без можливості вражати такі цілі, як військово-морські бази поблизу Мурманська чи Новоросійська, або військові об’єкти поблизу Москви, Європа опиняється у вкрай невигідному становищі.

Росія володіє низкою крилатих і балістичних ракет з дальністю дії понад 2000 км, включаючи "Кинжал" і 9М729, що дозволяє дістати до Варшави, Берліна та Мюнхена з материкової частини Росії. Така зброя, розміщена в Калінінграді, може вразити Лондон, Париж і Рим. Цей дисбаланс обмежує можливості Європи стримувати Росію від можливих нападів і ускладнює планування війни.

Європа шукає альтернативи

Запаси власних засобів ППО з дальністю дії 1500 км і більше, які можна було б використовувати без схвалення Вашингтона, кардинально змінили б європейські плани стримування та наступу, вважають представники НАТО.

У 2024 році Німеччина, Франція, Польща та Італія запустили спільну програму під назвою "Ельза" з розробки різних європейських ракет великої дальності. У рамках цієї програми, до якої пізніше приєдналися Велика Британія та Швеція, ведеться розробка цілого ряду проєктів, включаючи щонайменше два з передбачуваною дальністю понад 2000 км. Але більшість із них все ще перебувають на ранніх стадіях і будуть готові не раніше 2030-х років.

Тимчасове рішення та роль України

Найшвидшим шляхом до створення європейської наземної ракети з дальністю дії понад 2000 км, ймовірно, стане модернізація наявної зброї, такої як французька морська ракета MdCN, у версію з більшою дальністю дії для авіації або наземних військ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також заявив, що його країна використовуватиме "українські ноу-хау", щоб заповнити прогалини. Київ дедалі частіше використовує власні вітчизняні технології дальнього ураження для нанесення ударів по цілях у глибині російської території. Це включає крилату ракету "Фламінго" із заявленою дальністю дії понад 3000 км. Цього тижня українські "Фламінго" були використані для ураження військово-промислового об’єкта в Чебоксарах – цілі, розташованої на відстані понад 1500 км від об’єкта.

США залишають Європу без захисту

Раніше США оголосили про те, що планують вивести 5000 американських військових з Німеччини. Reuters писало, що США також відмовилися від розгортання в Німеччині американського батальйону, оснащеного ракетами Tomahawk.

При цьому Пентагон відмовився надати НАТО детальний графік запланованого виведення з Європи інших критично важливих систем, таких як платформи протиповітряної та протиракетної оборони, можливості стратегічного повітряного транспортування та супутникова розвідка.

У Німеччині вже закликали Європу створити разом з Україною альтернативу американським ракетам Tomahawk.

Вас також можуть зацікавити новини: