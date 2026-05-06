Водійські права з 15 років: в Україні планують переписати правила видачі посвідчень

Йдеться про мопеди та інші двоколісні транспортні засоби.

В Україні планують змінити правила у сфері дорожнього законодавства. Передбачається поява оновленої системи категорій водійських прав, а також перегляд вікових умов їх отримання. Відповідні норми містяться в урядовому законопроєкті, зареєстрованому у парламенті.

Якщо відповідний документ буде прийнято, в Україні з'явиться нова категорія АМ, у яку увійдуть мопеди та легкі квадроцикли (до 45 км/год). До категорії A1 належатимуть мотоцикли (потужністю до 11 кВт) і трицикли (до 15 кВт). При цьому у категорію A2 потраплять мотоцикли потужністю до 35 кВт.

Крім того, у категорію A увійдуть мотоцикли понад 35 кВт і трицикли понад 15 кВт. Категорія B1 включатиме квадроцикли масою до 400 кг (до 550 кг для перевезення вантажів) і потужністю до 15 кВт. До категорії B будуть відноситись транспортні засоби масою до 3500 кг і з кількістю місць для сидіння не більше ніж вісім, крім водія.

Нові вікові умови для отримання прав

Згідно законопроєкту, підлітки, які досягли 15-річного віку, зможуть отримати право на керування мопедами та легкими двоколісними транспортними засобами (категорія АМ). До категорій A1 (легкі мотоцикли та трицикли) і B1 (квадроцикли) допускаються особи з 16 років.

Передбачається, що керування категоріями B і BE (легкові авто та авто з причепом) дозволяється з 17 років лише в супроводі водія зі стажем від 2 років.

За наявності щонайменше двох років стажу на категорії A2 після 20 років можна буде керувати потужними мотоциклами категорії А (або з 24 років без цієї вимоги).

Право на керування транспортом категорій D і DE (автобуси) пропонують надавати з 24 років, або ж з 21 року, якщо водій має відповідну професійну підготовку.

Зміни для водіїв - головні новини

22 квітня стало відомо, що в МВС пропонують оновити правила іспитів для водіїв. Проєкт наказу має спростити процедуру отримання водійських посвідчень для іноземців та посилить контроль за ідентифікацією майбутніх водіїв. Наразі документ оприлюднено для громадського обговорення. Далі він має пройти погодження в низці міністерств.

Раніше повідомлялося, що до кінця наступного року наша держава зобов’язана перед Євросоюзом запровадити обов’язковий техогляд для всіх транспортних засобів, зокрема легкових.

З червня у рамках проєкту "єЧерга" в Україні запрацює електронна система перетину кордону для легкових авто. Подальше оновлення сервісу передбачає розширення функцій для вантажівок і автобусів.

