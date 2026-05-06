У Львові хочуть підняти ціну на громадський транспорт: місто готує нові тарифи

У Львові можуть зрости тарифи на проїзд у громадському транспорті. Міська влада розглядає нові розрахунки вартості проїзду в автобусах, трамваях і тролейбусах, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Профільні департаменти міськради проаналізували економічні розрахунки, надані перевізниками, та дійшли висновку, що тариф справді потребує перегляду. Однак не на рівні, який пропонують автотранспортні підприємства. Відповідно до їхніх розрахунків, вартість однієї поїздки мала б складати понад 40 грн", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до проєкту рішення, вартість проїзду у міському транспорті пропонують встановити на такому рівні:

транспортною карткою "ЛеоКарт" для студентів – 11,5 грн (зараз – 8,5 грн);

додатком або транспортною карткою ЛеоКарт – 23 грн (зараз – 17 грн);

банківською карткою – 26 грн (зараз – 20 грн);

готівкова оплата – 30 грн (зараз – 25 грн);

Також пропонується підвищити абонементи. Студентський абонемент на усі види транспорту може зрости з 450 грн до 575 грн, загальний з 900 грн до 1150 грн. При цьому штраф за безквитковий проїзд може зрости з 400 грн до 520 грн.

У Львівській міській раді зазначили, що востаннє тарифи в місті переглядали у 2025 році. І тоді вартість пального була майже вдвічі меншою – близько 48 грн за літр. Натомість зараз вона становить вже понад 90 грн за літр, що суттєво впливає на собівартість перевезень.

Уточнюється, що після консультацій з громадськістю тарифи має затвердити виконавчий комітет міськради.

7 квітня стало відомо, що в Київській міській державній адміністрації готуються переглянути тарифи на проїзд в громадському транспорті Києва. Мер міста тоді заявляв, що вартість проїзду в столиці залишається найнижчою в Україні. Поточний тариф у 8 гривень не переглядали з 2018 року.

Раніше, з січня поточного року, повідомлялося, що в Києві вартість проїзду на деяких приміських маршрутках зросла на 5 гривень. Таким чином вартість проїзду в маршрутках вже становить 20 гривень.

За даними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, собівартість перевезення одного пасажира у метрополітені столиці на 2026 рік складає 64,53 грн, а в наземному транспорті – 37,57 грн.

