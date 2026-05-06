В Іспанії ресторан 'їж, скільки зможеш' запровадив покарання для надто жадібних клієнтів

В адміністрації безлімітного ресторану скаржаться, що все більше відвідувачів "об'їдаються до неможливості втримати в собі їжу".

Ресторан Sushi Toro в іспанському містечку Гельвеш неподалік від Севільї, що працює за системою "all-you-can-eat" (дослівно "все, що ти можеш з'їсти"), запровадив покарання для жадібних клієнтів, які не розраховують свої сили.

Як пише The Mirror, ресторан запровадив "плату за блювоту" для відвідувачів, які їдять до нудоти прямо в закладі – адміністрація скаржиться на зростання кількості інцидентів в останні місяці, коли клієнти "їдять до знемоги", а потім їх нудить.

У ресторані заявили, що проблема торкнулася столів і туалетів, створивши труднощі для персоналу та викликавши побоювання щодо гігієни та обслуговування клієнтів.

Безлімітний ресторан Sushi Toro, який пропагує поєднання "традицій та інновацій", пропонує меню "шведський стіл" зі стравами, приготованими зі свіжих інгредієнтів із використанням спеціальних технологій. Ціни варіюються від 16,90 євро до 23,90 євро залежно від дня та часу відвідування.

