Польща вводить нову допомогу для людей 65+: які послуги передбачені

Уряд Польщі запроваджує новий вид допомоги для осіб похилого віку - ваучер для пенсіонерів, який можна використати на послуги з підтримки у побуті. Про це пише польське видання Puls HR.

Згідно з ухваленим законопроєктом, ваучер надаватимуть особам, чий середній місячний дохід за останні три місяці не перевищує 3410 злотих (41,4 тис. грн). Право на нього матимуть громадяни Польщі, а також ЄС, Європейського економічного простору, Швейцарії та Великої Британії, які досягли 65-річного віку.

Ваучер матиме негрошову форму та надаватиметься для покриття разових послуг тривалістю до двох тижнів. Йдеться, зокрема, про допомогу з одяганням, приготуванням їжі, прибиранням, а також супровід у користуванні медичними послугами чи забезпечення соціального контакту.

Програму впроваджуватимуть поетапно – насамперед у громадах, де відсутні публічні послуги догляду для літніх людей.

Уряд зазначає, що мета нововведення – полегшити щоденне життя людей старшого віку, підвищити якість догляду та покращити координацію медичних і соціальних послуг.

Програми підтримки у Польщі

Уряд Польщі готує зміни до програми соціальної допомоги "800+", які набудуть чинності з 1 червня 2027 року. Йдеться про реформу, спрямовану на спрощення процедури отримання виплат для сімей з дітьми.

