Три гігантські греблі та штучне озеро: Саудівська Аравія взялася за неможливе

Саудівська Аравія реалізувала неймовірний проект – створення штучного озера довжиною 2,7 км посеред пустельних гір.

Саудівська Аравія продовжує реалізацію своєї масштабної стратегії "Vision 2030", прагнучи перетворити країну на світовий центр туризму та інновацій. Одним із найсміливіших елементів цього плану став проєкт NEOM – футуристичний мегаполіс на північному заході королівства. У рамках цього гігантського починання особливе місце займає Тройена – унікальний гірський кластер, який має стати першим на Близькому Сході місцем для цілорічного відпочинку в горах.

Саме тут, серед посушливих скель, інженери задумали створити щось неймовірне: повноцінний гірськолижний курорт із розкішними готелями та величезним прісноводним озером, пише Econews. Локація обрана не випадково. Італійські офіційні особи описали Тройену як високогірний комплекс, розташований приблизно за 50 км від узбережжя затоки Акаба.

Ті ж матеріали вказували на гірські вершини, що досягають висоти близько 2600 метрів. Це досить високо, щоб клімат тут був помітно прохолоднішим, ніж на низовинах.

Навіщо будувати озеро високо в горах, а не на звичному узбережжі

Основна ідея полягала в тому, що висота в поєднанні з інженерними системами штучного засніження зможе підтримувати зимові види спорту, тоді як штучне озеро допоможе продати концепцію гірської "набережної" з прогулянками на човнах, дайвінгом та іншими активностями. Але гори не створюють воду самі по собі.

Резервуар працює тільки в тому випадку, якщо вода надійно надходить у нього, а втрати жорстко контролюються. Це і стало однією з причин, через яку проект привернув так багато уваги – створити та утримати гігантське дзеркало води в посушливому кліматі є завданням на межі технічних можливостей.

Інженерія на межі – як три греблі мали утримувати воду

План зі створення басейну спирався на три бар'єри замість одного. Інженери вирішили використовувати кілька конструкцій, щоб надійно закрити долину і контролювати напрямок руху води. Дві греблі були описані як бетонні, а третя планувалася як насипна з каменю – це звичайне поєднання для випадків, коли складний рельєф заважає побудувати одну пряму стіну.

Одну з гребель збиралися звести з використанням "утрамбованого бетону" (RCC). Згідно з інструкцією Інженерного корпусу армії США, цей метод передбачає укладання бетону шарами та його подальше ущільнення важкими катками. По суті, це нагадує укладання дороги, але шари накладаються один на одного, поки не утворять греблю висотою близько 145 метрів, здатну утримувати ціле водосховище.

Метод RCC може значно прискорити будівництво, але він не є "коротким шляхом". Шари повинні ідеально з'єднуватися між собою, а будівельникам все одно були потрібні ретельні перевірки, щоб уникнути появи слабких швів, через які вода могла б почати просочуватися з часом. Масштаб робіт вражав: щотижня на об'єкті проводилися розкопки обсягом близько 90 000 кубічних метрів породи.

Інтереси світових брендів – готелі та маркетинг

До того, як проект зіткнувся з технічною перезавантаженням, озеро вже займало центральне місце в маркетингу майбутніх готелів. У вересні 2023 року Marriott International заявила, що підписала угоду про відкриття першого в Саудівській Аравії готелю W у Тройені та об'єкта під брендом JW Marriott, спроектованого безпосередньо навколо озера та конструкції "The Bow".

У тому оголошенні було описано готель W на 236 номерів у "Озерному селі" (Lake Village) та готель JW Marriott на 500 номерів, який мав розташовуватися всередині споруди, зверненої до води. "Ми раді працювати над цими двома об’єктами", – підкреслив тоді Шаді Хауш, вказуючи на унікальне поєднання дизайну, розваг та можливостей для цілорічного туризму.

В окремому релізі за червень 2023 року йшлося про те, що компанія Minor Hotels планує відкрити курорт Anantara на 270 номерів у "Водному селі" (Water Village) з приватними басейнами, спа-центром і власною вертолітною площадкою. "Тройена – ідеальне місце", – заявив Ділліп Раджакарієр, а Кріс Ньюман зазначив, що їхній бренд відомий умінням знаходити баланс між розкішшю та природою. У тому ж документі зазначалося, що Тройена планує розпочати прийом відвідувачів наприкінці 2026 року.

Скасування дедлайнів Зимових ігор та питання екології

У січні 2026 року Олімпійський та Паралімпійський комітет Саудівської Аравії спільно з Олімпійською радою Азії повідомили, що Азіатські зимові ігри 2029 року будуть відкладені. Натомість Саудівська Аравія планує провести окремі зимові спортивні заходи. Нова дата проведення Ігор у королівстві не називалася.

Уже в лютому 2026 року та сама рада підписала контракт на проведення Ігор 2029 року в Алмати (Казахстан). Фактично це рішення зняло з Тройени жорсткий дедлайн, прив’язаний до 2029 року.

Будь-хто, хто бачив, як падає рівень води в басейні в спекотний тиждень, розуміє, що випаровування – це величезна проблема, а водосховища є гігантськими відкритими поверхнями. Коли плани щодо Зимових ігор змінилися, стало відомо, що Тройєна зіткнулася з критикою через екологічні ризики та сумніви щодо доцільності проведення зимових видів спорту в пустелі.

Відтермінування Ігор стало частиною масштабного перегляду стратегії "Vision 2030", в рамках якої туризм повинен диверсифікувати економіку, але з урахуванням реалій бюджетів.

Розірвання контракту та невизначеність

Незважаючи на масштабну підготовку, 25 березня 2026 року ситуація кардинально змінилася. Підрядник на об'єкті Тройена випустив оновлення, в якому повідомив, що власник проєкту, компанія NEOM, розірвала угоду на будівництво трьох гребель і пов'язаної з ними споруди "The Bow".

Повідомлення набрало чинності 29 березня. На той момент роботи були виконані приблизно на 30%. Підрядник заявив, що залишок невиконаних замовлень становив близько 2,8 млрд євро (приблизно 3,2 млрд доларів), і всі витрати на розірвання договору та зупинку робіт будуть відшкодовані.

Спочатку ж контракт був оголошений у січні 2024 року як проєкт вартістю 4,7 млрд доларів зі створення прісноводного озера довжиною близько 2,7 км. Юридично це було оформлено як "розірвання для зручності" – пункт, що дозволяє клієнту зупинити роботу без претензій до забудовника.

Наразі головною проблемою залишається невизначеність. У публічному оновленні не було ані нового графіку, ані відомостей про заміну підрядника, ані зміненого дизайну. Коли серце проєкту – озеро – ставиться на паузу, це неминуче б’є по планах будівництва готелів, доріг і тисячам робочих місць, що залежать від термінів.

Тройєна залишається прикладом того, як далеко може зайти інженерна думка, і де вона стикається з жорстким тиском бюджету.

