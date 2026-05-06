Україна визначиться з відповіддю Росії за зрив режиму припинення вогню, - Зеленський

Росія зірвала режим припинення вогню, на основі вечірніх доповідей військових та розвідки Україна визначиться зі своїми подальшими діями.

Про це у Telegram-каналі заявив президент Володимир Зеленський, який підкреслив, що після вчорашніх жорстоких ударів проти українських міст та громад - Дніпра, Запоріжжя, Краматорська та інших - російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли й цієї доби.

"На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч і ранок", - підкреслив він.

Протягом ночі російська армія завдавала й удари дронами різних типів. Зокрема, Сили оборони знешкодили майже 90 лише ударних дронів. Були й ракетні удари. Загалом станом на 10:00 російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші - це обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари та застосування дронів:

"Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соцмережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду. Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей - це поганий час для публічних "святкувань".

Він додав, що навіть з відключеним інтернетом та заблокованим звʼязком "більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир".

"Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями".

Порушений режим тиші і удар по дитсадку

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський оголосив режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Утім, Росія порушила режим припинення вогню. Російські атаки із застосуванням 108 безпілотників та 3 ракет тривали всю ніч, включно з ранковими ударами по Харкову та Запоріжжю.

Крім того, вдень 6 травня двома ударними безпілотниками росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум. Йдеться про дитячий садочок. Внаслідок удару будівля загорілася. Зруйновані дах та стіни. Повідомлялося, що під завалами можуть перебувати люди.

