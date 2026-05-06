Кулеба розкритикував владу Києва за підготовку до зими і дав 5 днів

Темпи столиці у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування, вважає міністр.

Київська влада не встигає за планом підготовки до опалювального сезону, незважаючи на суттєвий обсяг фінансування з боку держави. Про це за підсумками розмови з мером столиці Віталієм Кличком заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в Telegram.

"Темпи не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування. Наступна зима – не "колись потім". До неї залишилося сім місяців. Місто має негайно перейти від обговорень до конкретних дій", – вимагає Кулеба.

Міністр зазначив, що протягом квітня-травня Київ отримає загалом майже 4 млрд грн державних коштів. Кулеба зауважив, що при цьому місто має найбільший бюджет після державного.

"Уряд вже спрямував 987 млн грн на першочергові заходи захисту, готує ще 967 млн грн на авансування обладнання розподіленої теплової генерації та окремо передбачає ще 2 млрд грн на захист критичних елементів та запуск додаткових теплових потужностей", – перераховує урядовець.

Кулеба поставив перед київською владою завдання надати законтрактовані рішення з чіткими строками, графіком фінансування та персонально відповідальними за це особами.

"Контроль виконання, включно з укладанням контрактів, – до 10 травня. Після 10 травня – у разі невиконання поставлених задач – необхідно оцінити управлінські можливості керівництва столиці готуватись до викликів, маючи всі ресурси для цього", – попереджає Кулеба.

Раніше президент Володимир Зеленський поінформував, що деякі регіони країни не встигають за графіком підготовки до нового опалювального сезону. Серед переліку аутсайдерів – Львівська, Волинська та Одеська області і місто Київ.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев попередив, що часу на підготовку до опалювального сезону в киян залишається до кінця літа – потім грошей не буде.

