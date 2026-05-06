У Росії анонсували створення нового БТР, але вибір розробника здивував фахівців

"КамАЗ" не є основним російським розробником і виробником традиційних бронетранспортерів.

"КамАЗ" анонсував створення нового БТР, причому у доволі стислі терміни. Випробування пройдуть вже в цьому році, а дослідно-промислова партія машин з’явиться у 2027-му. Про це повідомив голова компанії Сергій Когогін на зустрічі з Путіним.

"У нас БТР застарілий, немає повноцінного. Наша компанія взялася зробити його самостійно. Цього року ми піднімемо цю машину, почнемо випробування, щоб наступного року випустити дослідно-промислову партію", - наводить його слова "Коммерсантъ".

На думку оглядачів, йдеться про ініціативну розробку, яка має замінити застарілі бронетранспортери.

Експерти звертають увагу на те, що "КамАЗ" не є основним російським розробником і виробником традиційних бронетранспортерів. Компанія випускає переважно вантажну техніку та бронеавтомобілі, такі як "Тайфун" і "Лінза".

Тому, ймовірно, у випадку із новою розробкою йдеться про платформу формату 6×6 або 8×8 "мобілізаційного типу" із сучасним протимінним і протикульовим захистом.

Її можуть створити з урахуванням досвіду поточних розробок. Як озброєння, росіяни можуть використати дистанційно керований бойовий модуль із 12,7-мм кулеметом або 30-мм гарматою.

Зазначимо, що за даними видання "Коммерсантъ", наразі концерн "КамАЗ" щорічно випускає близько 3,8 тис. військових автомобілів.

Це не перша спроба росіян створити новий бронетранспортер. Нещодавно вони представили вдосконалений БТР-22 із бойовим модулем "Баліста", який керується дистанційно.

Модуль обладнано автоматизованою системою керування вогнем із функцією автоматичного супроводу цілей. "Баліста" має резервний приціл із лазерним далекоміром та автономним джерелом живлення, а також додаткові ручні механізми наведення.

Передбачено можливість поповнення боєкомплекту без необхідності виходу екіпажу назовні.

Раніше росіяни представили БТР-22 на всесвітній виставці озброєнь World Defense Show 2026, намагаючись просунути його продажі на ринку Близького Сходу. Тоді машина демонструвалася зі старою версією башти.

