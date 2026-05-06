Карпати охопила масштабна пожежа: сотні рятувальників та авіація приборкують вогонь (фото)

Триває ліквідація лісової пожежі в урочищі Кілиця на Мукачівщині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області

"Триває ліквідація пожежі у лісовому масиві на Мукачівщині. Станом на 08:00 6 травня вогнеборці та лісівники продовжують ліквідовувати лісову пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва. Площа пройдена вогнем становить близько 75 гектарів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучено 243 людини та 46 одиниць техніки. При цьому на допомогу закарпатським рятувальникам залучено колег з Львівської та Івано-Франківської областей.

Пожежа розпочалася ще 5 травня. В ДСНС зазначали, що 5 травня о 15:27 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння лісової підстилки в урочищі Кілиця поблизу селища Воловець Мукачівського району. Для ефективнішої координації дій і моніторингу ситуації з повітря використовувалися БпЛА.

5 травня повідомлялося, що о 18:56 здійснено перший скид води з літака.

На місці події розгорнуто штаб із ліквідації пожежі, до роботи якого залучено працівників лісового господарства Карпатського лісового офісу.

В прокуратурі Закарпатської області повідомили, що причини масштабної пожежі на Воловеччині встановлюватимуться у межах кримінального провадження.

Мукачівською окружною прокуратурою зареєстроване кримінальне провадження за фактом пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва Свалявського надлісництва Карпатської філії ДП "Ліси України".

"Повідомлення про пожежу надійшло близько 15.30 год 5 травня 2026 року. За попередньою інформацією, станом на 21 год. вогонь охопив близько 75 га лісу поблизу селища Воловець.

Підрозділи ДСНС наразі локалізують стихію. Роботи тривають, на місці події функціонує штаб з ліквідації надзвичайної ситуації", - зазначили в прокуратурі.

У ході розслідування правоохоронці встановлюватимуть причини та обставини виникнення пожежі.

Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 245 КК України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, спричинили тяжкі наслідки).

Як повідомляв УНІАН, у січні 2025 року у готелі на гірськолижному курорті Драгобрат у Карпатах спалахнула пожежа.

Вона ймовірно виникла через вибух балона з газом. При цьому людей з постраждалих від вогню готелів вдалося евакуювати. Водночас очевидці зазначили, що одного з відвідувачів готелю виносили з будівлі на ношах.

