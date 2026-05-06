Названо 2 наймодніші напрямки в Європі для відпочинку цього літа

Варто відвідати ці міста найближчим часом, поки туди не навалилися натовпи туристів.

У Європі набирають популярність нові трендові напрямки для літньої відпустки. Як пише traveloffpath.com, можливо, це літо стане останнім шансом відвідати ці місця, перш ніж вони стануть по-справжньому популярними, і насолодитися відсутністю галасливих натовпів та досить низькими цінами. Це ідеальна можливість відпочити в місці, яке має досить цікаве соціальне життя та культурну привабливість, але ще не постраждало від масового туризму.

Ось два наймодніші напрямки в Італії та Іспанії, де варто відпочити цього літа.

Тропеа, Італія

Як показують останні дані Tripadvisor, Тропеа є другим за темпами зростання напрямком у Європі та наймоднішим літнім місцем відпочинку прямо зараз. Тропеа трохи схожа на Амальфі до появи зіркових пляжних клубів і круїзних лайнерів.

Перш за все, її розташування просто приголомшливе. Місто розкинулося на прибережній скелі, звідки відкривається вид на довгий піщаний пляж і кришталево чисту блакитну воду.

При цьому ціни тут зовсім не захмарні. Випити аперитив у Тропеї в затишному місцевому барі обійдеться вам менше ніж у 10 доларів, тоді як проживання в більшості готелів середнього класу коштує в середньому 95 доларів. Це не так дешево, як в Албанії, але порівняно з середньостатистичним італійським туристичним містечком це досить вигідна пропозиція.

Сам пляж Тропеї не те щоб зовсім вільний від натовпів туристів. Влітку тут дійсно повно тих, хто засмагає і купається, але це в основному місцеві жителі.

Більбао, Іспанія

Більбао, за оцінкою Tripadvisor, стало наймоднішим європейським містом цього літа і вже кілька місяців перебуває в центрі уваги.

Хоча Більбао і не є пляжним містом як таким, оскільки розташоване трохи далі від узбережжя Країни Басків, воно має південноєвропейський, баскський колорит: мальовниче Старе місто, усіяне вузькими таунхаусами з їх багато прикрашеними балконами, безліч тапас-барів, де подають пінчос і чаколі, та неповторна літня атмосфера.

У Більбао знаходиться знаменитий Музей Гуггенхайма, який зберігає твори мистецтва таких відомих художників, як Джексон Поллок та Енді Воргол, і відрізняється спокійною, невимушеною атмосферою без зайвого хаосу Ла-Рамбли.

При цьому місто розташоване за кілька хвилин їзди від одних із найкрасивіших приморських міст на атлантичному узбережжі Європи, таких як Доностія (також відома як Сан-Себастьян) та Ондаррібія, де на вас чекають барвисті приморські будівлі та чудові золоті піски.

