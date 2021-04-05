Ця галактика знаходиться на відстані 52 млн світлових років від нас, а її спіральні рукави всіяні рубіново-червоними плямами світла.

Вчені об'єднали дані декількох телескопів і змогли отримати унікальне зображення спіральної галактики M61.

Знімок був опублікований на сайті обсерваторії Hubble.

Ця галактика знаходиться на відстані 52 млн світлових років від нас, а її спіральні рукави всіяні рубіново-червоними плямами світла. Це є характерною ознакою недавнього зореутворення.

Читайте такожNASA показало дивне світіння на Урані: вчені в подиві (фото)

Одна з найцікавіших особливостей M61 ховається в центрі цього зображення. Крім великих вогнищ зореутворення, в M61 знаходиться надмасивна чорна діра, яка більш ніж в 5 мільйонів разів масивніша від нашого Сонця.

Як повідомляється, цей знімок включає дані не тільки з телескопа Хаббла, але і з камери FORS на дуже великому телескопі Європейської південної обсерваторії, які разом показують M61 з безпрецедентною деталізацією.

Це вражаюче зображення - один з багатьох прикладів спільної роботи телескопів - астрономи часто об'єднують дані з наземних і космічних телескопів, щоб більше дізнатися про Всесвіт.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська