У Парижі знайшли загадкові артефакти: археологи кажуть про 'код да Вінчі'

Дослідники розкопали 1700 років прихованої історії.

Під знаменитим собором Нотр-Дам у Парижі розгорнулися справжні "розкопки століття", які відкривають тисячоліття таємниць прямо під ногами туристів. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Міжнародна команда дослідників вже дістала із землі сотні дивовижних предметів. Як зазначається, серед знахідок виявили старовинну монету IV століття із зображенням римського імператора Костянтина, а також уламки середньовічного посуду із загадковими написами. Ці символи всередині кераміки поки не зміг розшифрувати жоден експерт у світі, через що їх уже встигли охрестити сучасним "кодом да Вінчі".

Ці унікальні розкопки на площі перед собором стали можливими лише тому, що влада Парижа вирішила озеленити та реконструювати територію після масштабної пожежі 2019 року. Проте за законами стародавніх міст, жодні роботи не можна починати, поки науковці ретельно не дослідять кожен сантиметр ґрунту.

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"Це рідкісна можливість для нас працювати над чимось, що реально вплине на історію Парижа", – сказала Люсі Альтенбург, консерватор паризького археологічного підрозділу.

Що приховують підвали старого Парижа

Дослідники буквально пробираються крізь епохи: спочатку йде середньовічний Париж, далі – зернові ями часів Меровінгів та Каролінгів, а ще глибше – щільний римський квартал, коли місто ще називалося Лютецією. Двадцять століть людської історії тут спресовані всього у чотири метри землі. На думку фахівців, це приблизно як висота двох з половиною Наполеонів Бонапартів, якщо поставити їх один на одного.

Цікаво, що найцінніші та найкраще збережені речі – цілі глечики та чашки – археологи дістають із колишніх сміттєзвалищ і туалетів під середньовічними будинками. М'які відходи століттями захищали посуд від руйнування.

Коли завершаться роботи та що буде далі

Наразі всі знайдені скарби відправляють до величезного археологічного сховища Парижа. Сам оновлений і зелений сквер із лісовою галявиною та 160 деревами планують повністю відкрити для туристів до 2028 року.

Проте зупинятися на досягнутому вчені не збираються. Наразі команда собору прагне спуститися ще глибше під землю, щоб докопатися до артефактів стародавніх галлів, які жили тут ще до приходу римлян.

Інші цікаві знахідки

Раніше в Ізраїлі 11-річний хлопчик під час прогулянки в археологічному парку Коразім випадково знайшов рідкісний стародавній камінь "Ніколо", який є різновидом агату. За оцінками вчених Управління природи та парків, цей напівдорогоцінний артефакт колись прикрашав перстень або іншу ювелірну виріб римсько-візантійської епохи. Особливої інтриги події додає саме місце знахідки – стародавнє місто Коразім, яке, згідно з Новим Заповітом, було прокляте Ісусом Христом через невіря його мешканців.

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