Сонячна активність досягла високого рівня.

На Землі в найближчі дні очікується магнітна буря через спалахи на Сонці. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, сонячна активність досягла високого рівня 22 січня з численними сонячними спалахами класу C і M.

Так, 22 січнясонячна нитка відірвалася від південної півкулі Сонця, викликавши помітний корональний викид маси. За словами вчених, очікується, що випромінювання від цього спалаху досягне Землі 25 січня. Хоча ця подія все ще аналізується, цілком можливо, що в бік нашої планети було викинуто достатньо плазми, щоб викликати геомагнітні бурі G1 або більш сильні.

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Крім того, 23 січня в активній області Сонця 3559 спалахнув імпульсивний спалах. За прогнозами, через нього найбільш постраждають Австралія і Південно-Східна Азія.

Як повідомляється, активна область 3559 має магнітну конфігурацію і здатна виробляти сонячні спалахи від помірних до сильних. Крім того, в даний час вона знаходиться в такому положенні, що будь-які її викиди спрямовані на Землю. З 22 січня цей регіон став джерелом численних сонячних спалахів. Всього за добу сталося 10 сонячних спалахів класу М.

За прогнозом, 24 січня очікуються спокійні і нестійкі рівні геомагнітної активності, а 25 січня почнеться магнітна буря.

Магнітні бурі - що це

Магнітні бурі-це космічні явища, викликані впливом сонячних вітрів на магнітне поле Землі. При зустрічі з магнітосферою планети заряджені частинки сонячного вітру можуть викликати тимчасові збурення в її магнітному полі. Ці збурення проявляються у вигляді магнітних бур, які можуть впливати на роботу електричних систем, супутників, а також створювати яскраві північні сяйва.

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