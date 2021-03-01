1 березня на Землі почнеться магнітна буря, яка триватиме три дні.

Березень цього року починається з магнітної бурі, яка триватиме три дні.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

За даними порталу, магнітна буря почнеться різко 1 березня, а потім поступово слабшатиме до 3 березня.

Згідно з прогнозами, ця буря буде слабкою, проте метеочутливі люди все ж можуть відчути її вплив на здоров'я.

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Вплив магнітних бур на людину: як проявляється

Магнітні бурі найсильніше впливають на літніх і метеочутливих людей, а також вагітних жінок. Під час геомагнітної активності людина може відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, дратівливість, безсоння, болі в м'язах і спині, загострення хронічних захворювань.

Як уберегтися від впливу магнітних бур

Проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Лягайте спати раніше.

Не пийте каву, алкоголь і енергетики в небезпечні дні.

Постарайтеся не нервувати і виключити джерела стресу.

Відмовтеся від жирної і смаженої їжі, пийте трав'яний і зелений чай.

Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося-зверніться до сімейного лікаря.

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Автор: Катерина Лиманська