Березень цього року починається з магнітної бурі, яка триватиме три дні.
Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.
За даними порталу, магнітна буря почнеться різко 1 березня, а потім поступово слабшатиме до 3 березня.
Згідно з прогнозами, ця буря буде слабкою, проте метеочутливі люди все ж можуть відчути її вплив на здоров'я.
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Вплив магнітних бур на людину: як проявляється
Магнітні бурі найсильніше впливають на літніх і метеочутливих людей, а також вагітних жінок. Під час геомагнітної активності людина може відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, дратівливість, безсоння, болі в м'язах і спині, загострення хронічних захворювань.
Як уберегтися від впливу магнітних бур
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
- Лягайте спати раніше.
- Не пийте каву, алкоголь і енергетики в небезпечні дні.
- Постарайтеся не нервувати і виключити джерела стресу.
- Відмовтеся від жирної і смаженої їжі, пийте трав'яний і зелений чай.
- Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося-зверніться до сімейного лікаря.
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