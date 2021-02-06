У неділю в Україні спостерігатиметься підвищена сонячна активність.

Магнітні бурі - це сильні зміни в геомагнітному полі Землі. У дні магнітних збурень можливі порушення в роботі систем зв'язку і погіршення самопочуття у метеозалежних людей.

Коли найближчі магнітні бурі

Найближча магнітна буря очікується в неділю, 7 лютого. Найнебезпечніший час дня - період з 5 до 8 ранку. У цей час очікується найвища геомагнітна активність. Наступна буря буде в неділю 21 лютого і досягає рівня G1.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Геомагнітні сплески найбільше впливають на літніх і метеозалежних людей, вагітних жінок і власників хронічних захворювань. Бурі можуть призводити до до підвищення тиску, головного болю, зниження працездатності і загострення хронічних захворювань, фізичної та емоційної втоми, дратівливості, порушень сну.

Щоб уберегтися від негативного впливу, потрібно дотримуватися кількох правил.

Добре висипайтеся в дні бурі.

Відмовтеся від кави, енергетиків і спиртного в будь-яких кількостях.

Відмовтеся від жирної, смаженої і гострої їжі, солодощів.

Пийте більше води, зеленого чаю.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі, частіше прогулюйтеся.

Не нервуйте, уникайте конфліктів.

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Автор: Катерина Пулатова