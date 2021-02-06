Магнітні бурі - це сильні зміни в геомагнітному полі Землі. У дні магнітних збурень можливі порушення в роботі систем зв'язку і погіршення самопочуття у метеозалежних людей.
Коли найближчі магнітні бурі
Найближча магнітна буря очікується в неділю, 7 лютого. Найнебезпечніший час дня - період з 5 до 8 ранку. У цей час очікується найвища геомагнітна активність. Наступна буря буде в неділю 21 лютого і досягає рівня G1.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Геомагнітні сплески найбільше впливають на літніх і метеозалежних людей, вагітних жінок і власників хронічних захворювань. Бурі можуть призводити до до підвищення тиску, головного болю, зниження працездатності і загострення хронічних захворювань, фізичної та емоційної втоми, дратівливості, порушень сну.
Щоб уберегтися від негативного впливу, потрібно дотримуватися кількох правил.
- Добре висипайтеся в дні бурі.
- Відмовтеся від кави, енергетиків і спиртного в будь-яких кількостях.
- Відмовтеся від жирної, смаженої і гострої їжі, солодощів.
- Пийте більше води, зеленого чаю.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі, частіше прогулюйтеся.
- Не нервуйте, уникайте конфліктів.
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