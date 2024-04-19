Уламок метеорита, одного з найцінніших за останні кілька років, упав на Землю в 2021 році.

Метеорит Вінчкомб, що впав на Землю 2021 року на території Великобританії, був частиною астероїда, який був сильно змінений водою, а також кілька разів розбився і деформувався.

Такого висновку дійшли вчені, які проводили детальний аналіз метеорита, пише Space. Після падіння метеорита, фахівці зібрали 602 грами матеріалу. Незважаючи на стрімку подорож, фрагменти Вінчкомба настільки недоторкані, наскільки взагалі можна було уявити.

У складі метеорита міститься його таємна історія, яку вчені розкрили за допомогою складної трансмісійної електронної мікроскопії і таких методів, як дифракція зворотного розсіювання електронів, часопролітна мас-спектрометрія вторинних іонів і атомно-зондова томографія.

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Той факт, що вчені змогли використати ці чутливі інструменти для дослідження, пояснюється тим, наскільки добре збереглися зразки.

"Такий рівень аналізу метеорита Вінчкомб практично безпрецедентний для матеріалів, які не були безпосередньо повернуті на Землю з космічних місій, як-от місячне каміння з програми Аполлон або зразки з астероїда Рюгу, зібрані зондом Хаябуса-2", - прокоментував Леон Хікс з Університету Лестера.

Розслідування показало, що фрагменти були зроблені з брекчії, в якій окремі шматки породи ніби зцементовані разом. Метеорит Вінчкомб класифікується як вуглецевий хондрит CM, який являє собою багату вуглецем кам'янисту породу. Аналіз, під час якого було досліджено фрагменти в нанометровому масштабі, показав, що брекчія Вінчкомба утворилася з восьми різних типів CM-хондриту, які є найпоширенішим різновидом вуглецевого хондриту.

"Ми були зачаровані тим, наскільки фрагментована брекчія у зразку Вінчкомба, який ми проаналізували. Якщо уявити цей метеорит як мозаїку, то під час аналізу ми побачили, нібито кожна з частин мозаїки була також розрізана на більш дрібні частини, а потім змішана в сумці, наповненій фрагментами семи інших мозаїк", - сказав Люк Дейлі з Університету Глазго, який керував дослідженням.

Це свідчить про те, що материнський астероїд метеорита Вінчкомб неодноразово розбивався і деформувався, імовірно після зіткнень з іншими астероїдами на початку історії Сонячної системи.

Ба більше, фрагменти метеорита також свідчать про те, що їх хімічно змінила рідка вода перед тим, як вони розбилися на частини. У деяких випадках змінені водою частини знаходилися поруч із незміненими, тому брекчія ставала досить перемішаною. Також було виявлено несподівано високий вміст карбонатних матеріалів, таких як арагоніт, кальцит і доломіт. Це мінерали на основі вуглецю, і з цього випливає, що батьківський астероїд Вінчкомба колись містив велику кількість льоду з вуглекислого газу. Якась подія, можливо, зіткнення, розтопила цей лід і дозволила йому хімічно змінити породу, утворивши карбонати.

"Це дає нам більш чітке уявлення про те, як він, мабуть, зазнавав ударів і реформувався знову і знову протягом свого життя відтоді, як він утворився із сонячної туманності мільярди років тому", - підсумував Дейлі.

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