Вчені вважають, що спочатку в системі було три зірки, але дві злилися, створивши молодшу зірку.

Учені розгадали загадку дивної пари зірок, різниця у віці між якими становить понад мільйон років.

Як пише Independent, за словами дослідників, зоряні пари зазвичай дуже схожі за віком, як близнюки. Однак у випадку із зоряною системою HD 148937, що знаходиться за тисячі світлових років від нас, одна із зірок приблизно на 1,4 мільйона років старша за іншу.

Аналізуючи дані Європейської південної обсерваторії (ESO), вчені вважають, що спочатку в системі було три зірки, але дві з них зіткнулися і злилися, створивши "гарну" хмару газу і пилу, або туманність, що оточує HD 148937.

Відео дня

Зазначається, що це злиття, ймовірно, відбулося близько 2,6 мільйона років тому, коли новостворена зірка також стала магнітною, на відміну від свого старішого побратима.

Раніше вчені встановили, що зірки-пожирачі планет у Всесвіті набагато поширеніші, ніж вважалося раніше, як показало недавнє дослідження. Це відбувалося приблизно в 1 з 12 досліджених випадків, і, згідно з дослідженням, навіть стабільні зірки середнього віку, такі як наше Сонце, поглинають цілі планети.

Вас також можуть зацікавити новини: