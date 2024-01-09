В метанових морях цього супутника Сатурна постійно "народжуються" та "помирають" острови, і це довгий час бентежило науковців.

Науковці виявили на поверхні Титана, одного із супутників Сатурна, "чарівні острови", які то виникають, то зникають. За даними останнього дослідження, найімовірніше, вони є згустками органічної речовини.

Як пише Independent, ці загадкові об’єкти вперше були помічені в 2014 році, і відтоді вчені намагаються з’ясувати, що це таке. Спостереження за допомогою зонду НАСА показали, що яскраві плями на поверхні метанових морів Титану існували від кількох годин до кількох тижнів, зрідка більше.

Дослідники раніше припускали, що це можуть бути фантомні острови, спричинені хвилями, або справжні острови, що складаються із зважених твердих речовин. Нове дослідження, нещодавно опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, знайшло зв’язок між атмосферою Титана, його рідкими озерами та твердими матеріалами, що осідають на поверхні місяця.

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Відомо, що туманно-помаранчева атмосфера Титану на 50% товща, ніж атмосфера Землі. Вона багата на метан та інші органічні молекули.

"Я хотів дослідити, чи справді чарівні острови можуть бути органікою, що плаває на поверхні, як пемза, яка може плавати у воді тут, на Землі, перш ніж остаточно затонути", — розповів провідний автор дослідження Сінтін Юй.

Вчені виявили, що органічні молекули на основі вуглецю, які переважають у верхніх шарах атмосфери Титана, можуть злипатися, замерзати та падати на поверхню місяця, зокрема у місячні річки та озера рідкого метану.

Оскільки ці озера вже насичені органічними частинками, дослідники виявили, що тверді речовини, що випадають з атмосфери, не розчиняються одразу, коли вони досягають рідини.

Хоча окремі тверді речовини з атмосфери, швидше за все, занадто малі, щоб плавати самі по собі, комп’ютерне моделювання показує, що якби тверді речовини були достатньо великими та мали правильне співвідношення отворів і вузьких трубок, рідкий метан міг би просочуватися досить повільно, щоб згустки могли затриматися на поверхні.

Але якщо біля берега з’єднається достатня кількість згустків, вчені кажуть, що більші шматки можуть відірватися й попливти, подібно до того, як льодовики відриваються від берегів на Землі.

Поєднання більшого розміру та правильної пористості органічних твердих речовин пояснює феномен "чарівного острова", кажуть вчені.

Інші матеріали про дослідження космосу

Як писав УНІАН, астрономи придумали простий спосіб пошуку позаземного життя. Цей спосіб підказала сама Сонячна система. Виявляється, що найкращий спосіб знайти позаземне життя – це порівнювати кількість вуглекислого газу в атмосфері планет однієї планетної системи.

Також ми розповідали, що на супутнику Сатурна Енцеладі було знайдено ще більше органічних молекул. Таким чином Енцелад є одним із найбільш перспективних місць для потенційного життя в Сонячній системі.

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