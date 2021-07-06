Схожу пропозицію Microsoft робила користувачам Windows 7 і Windows 8.

Американська корпорація Microsoft може встановити обмеження за часом переходу на нову операційну систему (ОС) Windows 11.

У компанії заявляють, що поки не знають точні терміни зупинки пропозиції, проте трапиться це не раніше ніж через рік після виходу системи.

Схожу пропозицію Microsoft робила користувачам Windows 7 і Windows 8. Тоді в компанії дали користувачам рік, щоб безкоштовно оновитися до Windows 10, передає kommersant.

Операційна система Windows 11: деталі

26 червня Microsoft офіційно представила нову версію ОС - Windows 11. Система відрізняється новим дизайном, поліпшенням продуктивності і можливістю запускати додатки для Android.

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Робочий стіл сильно змінився. За замовчуванням іконки додатків і меню «Пуск» на панелі завдань тепер розташовуються по центру, «живі плитки» остаточно пішли в минуле.

29 червня компанія випустила Windows 11 для учасників програми тестування Insider, а також натякнула, що Windows 11 може вийти 20 жовтня.

А 2 липня стало відомо, що епосі "синього екрану смерті" в Windows прийшов кінець. Microsoft поміняє колір екрану у новій версії операційної системи. Так, в новій Windows 11 екран, який з'являється при критичній помилці системи, стане чорним. Сумний смайл і QR-код залишаться.

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Автор: Ірина Погоріла