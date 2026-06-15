На узбережжі знайшли 500-річну картоплю: чому вона не згнила

Ці картоплини - одні з небагатьох, знайдених за понад століття, і, ймовірно, їх перевозили по всій імперії із засніжених вершин Анд.

Археологи, які проводили розкопки в інкському поселенні на посушливому узбережжі південного Перу, виявили дві рідкісні, приблизно 500-річні, сублімовані картоплини. Про це пише Phys.org.

Зазначається, що ці картоплини - одні з небагатьох, знайдених за понад століття, і, ймовірно, перевозилися по всій імперії із засніжених вершин Анд.

Відомі як чуньо, вони були виявлені під час розкопок у Тамбо-В'єхо, інкському центрі в долині Акарі. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Journal of Field Archaeology, чуньо можна було приготувати лише на великих висотах у холодних горах. Це означає, що свідчення наявності цього продукту на узбережжі не тільки рідкісні, але й є фізичним доказом того, що інки перевозили його по всій своїй великій імперії.

Відео дня

"Було очевидно, що це не просто якась знахідка, а щось особливе", - сказав доктор Лідіо Вальдес, археолог з Університету Калгарі.

Картопля, яка не гниє

Цікаво, що картопля походить з Анд, де її вирощують уже тисячі років. Однак свіжа картопля швидко псується, гниє протягом тижня в теплому кліматі, а деякі сорти стають гіркими та токсичними, якщо їх попередньо не обробити.

Щоб впоратися з цією проблемою, стародавні жителі Анд розробили чуньо - сублімовану картоплю, яку виготовляють, піддаючи картоплю впливу сильних зимових морозів у горах, а потім розморожуючи на яскравому денному сонці.

Після повторення цього циклу картоплю утрамбовують і сушать, отримуючи чорний чуньо. Білий чуньо, знайдений у Тамбо-В'єхо, виготовляється з природно токсичної, гіркої картоплі і вимагає замочування протягом декількох тижнів після заморожування, а потім сушіння. У результаті виходить легкий, зручний чуньо, який можна зберігати роками.

Відзначається, що чуньо було виявлено під час розкопок Вальдеса у 2024 році всередині керамічного глечика, вмурованого в підлогу, який, як вважають, використовувався для зберігання. У глечику знаходилися два коричневато-білі чуньо, на зморщених поверхнях яких ще залишалися шматочки шкірки. Картопля зберігалася разом з уламком інкської кераміки та пошкодженим прядильником.

За словами Вальдеса, ці предмети повсякденного вжитку допомогли підтвердити вік продукту, довівши, що "сушена картопля належить до часів інків", тобто, ймовірно, вона датується XV і XVI століттями.

У той час картопля була "хлібом народу", і іспанські літописці пояснювали, що каравани лам перевозили продукти, включаючи чуньо, до різних складів, розкиданих по місцевості і призначених для прожитку робочої сили інків, у тому числі в Тамбо-В'єхо. Оскільки чуньо був легким, міцним і міг вироблятися у великих кількостях, він, ймовірно, був одним із найважливіших продуктів харчування в імперії. Навіть після падіння інків він залишався основним продуктом харчування.

Іспанський літописець С'єса де Леон стверджував, що, продаючи картоплю чуньо в шахтах, багато іспанців розбагатіли і повернулися до Іспанії заможними.

Цікаво, що незважаючи на його велику кількість у давнину, картопля чуньо рідко зберігається в археологічних знахідках; єдина подібна знахідка була зроблена понад століття тому в Пачакамаці, Перу. Посушливе прибережне середовище та зберігання в глечику, ймовірно, захищали цю картоплю, дозволивши їй зберегтися до XXI століття. Однак їх рідкісна поява на інкських стоянках призвела до того, що вони значною мірою залишалися непоміченими поряд з іншими важливими продуктами харчування корінних народів, такими як в'ялене м'ясо.

Точно, на яких саме горах росла ця картопля, поки що залишається загадкою, хоча Вальдес хотів би простежити її походження за допомогою хімічного аналізу.

"Було б чудово дізнатися походження цієї картоплі", - сказав він.

За його словами, поки що Тамбо-В'єхо залишається унікальним місцем:

"Я не впевнений, що є ще якісь інкські археологічні пам'ятки, з якими можна було б порівняти. Я сподіваюся колись повернутися, оскільки кожні розкопки давали чудові результати".

Новини археології

У лісах Мексики було знайдено величезне загублене місто майя, при цьому особливо дивним виявився спосіб його виявлення. Воно було відкрито не в результаті експедиції в джунглі, а шляхом повторного вивчення даних у цифровому архіві, зібраних для зовсім іншої мети і доступних вже багато років.

Вас також можуть зацікавити новини: