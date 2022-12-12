Агентство NASA відновило місячну місію через 50 років після останньої висадки американських астронавтів на Місяць.

Космічний корабель Orion (Оріон), який агентство NASA запустило з місією на Місяць в середині листопада 2022 року, 11 грудня успішно повернувся на Землю.

"Пройшовши 1,4 мільйона миль у Космосі, облетівши Місяць і зібравши дані, які підготують нас до відправки астронавтів у майбутні місії Artemis, космічний корабель NASA Orion повернувся додому", – повідомило космічне агентство в своєму Twitter.

Також NASA опубліковало відео приводнення корабля в Тихому океані.

Відео дня

Пізніше в NASA повідомили, що космічний корабель Orion було успішно закріплено на колодязній палубі евакуаційного корабля USS Portland, який доставить його на військово-морську базу Сан-Дієго. Звідси Orion буде транспортований наземним шляхом в Космічний центр імені Кеннеді в штаті Флорида, де вчені досліджувтимуть зібрані кораблем дані. На транспортування має піти кілька днів.

Як зазначають у NASA, перед цим співробітники космічного центру в Х’юстоні витратили близько двох годин на тестування у відкритій воді, щоб зібрати додаткові дані про космічний корабель, у тому числі про його теплові властивості після того, як він витримав надвисокі темпертури під час входу в атмосферу Землі. Також було зроблено детальні зображення космічного корабля.

Місія NASA на Місяць – що відомо

Космічний корабель Orion, на якому в майбутньому NASA планує відправляти на Місяць астронавтів, після кількох місяців невдалих спроб успішно запустили у космос 16 листопада 2022 року в рамках місії Artemis-1 Американського космічного агентства (NASA).

Orion з трьома манекенами на борту, що імітували екіпаж, пролетів 2,25 мільйона кілометрів і майже тиждень провів на орбіті Місяця. У разі успішного завершення місії Artemis-1 агентство NASA розпочне підготовку до місії Artemis-2, під час якої планується проліт корабля з екіпажем навколо Місяця. Це може відбутися вже в 2024 році. Через кілька років після цього планується запустити місію Artemis-3, в рамках якої астронавти мають висадитися на Місяць.

Це перша місія місячної програми США через 50 років після останньої висадки американських астронавтів на Місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: