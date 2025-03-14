Коли він буде готовий, він зможе літати зі швидкістю до 29 тисяч кілометрів на годину.

Компанія Radian Aerospace представила своє бачення майбутнього: розробку літакоподібного космоплана, здатного розганятися до 29 000 км/год.

Цей апарат, названий Radian One, призначений для польотів на низьку навколоземну орбіту - космоплан нового покоління, який стане першим у світі повністю багаторазовим космічним апаратом, здатним виходити на орбіту за один етап. Однак, на відміну від традиційних ракет, він злітатиме зі звичайної злітно-посадкової смуги - і приземлятиметься теж, замість приводнення в океані, пише The Sun.

Radian One розрахований на екіпаж із п'яти осіб, тож замінити Boeing 747 він явно не зможе. Але в компанії вважають, що цей апарат може революціонізувати повітряні перевезення в тих випадках, коли важлива швидкість.

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Radian обіцяє, що Radian One зможе доставити будь-який вантаж вагою до 2 267 кг у будь-яку точку Землі менш ніж за годину. На зворотному шляху вантажопідйомність подвоюється - наприклад, при поверненні обладнання з космічної станції.

Radian сподівається, що в майбутньому його космоплан зможе перевозити і людей, і обладнання на приватні та державні орбітальні станції.

Як це має працювати

Зліт Radian One здійснюється з ракетного прискорювача на рейках довжиною близько 3,2 км. Цей прискорювач, встановлений на злітно-посадковій смузі, розганяє космоплан до 865 км/год.

Після цього Radian One набирає швидкість до 29 000 км/год, виходячи на орбіту. Сам підйом нагадуватиме зліт звичайного пасажирського літака. Компанія також обіцяє "плавний вхід в атмосферу", а посадка можлива на будь-яку сумісну смугу завдовжки не менше 3 км.

Radian стверджує, що зможе підготувати космоплан до польоту всього за 90 хвилин, а час між запусками становитиме 48 годин. Кожен космоплан Radian One зможе здійснити до 100 польотів - а можливо, і більше.

"Пасажири зможуть піднятися і залишитися на орбіті. Ми облетимо планету приблизно за 95 хвилин, тож стандартний політ, імовірно, міститиме три кола навколо Землі", - каже глава Radian Aerospace Річард Гамфрі.

При цьому поки немає точної дати, коли Radian One буде доступний для комерційних космічних польотів.

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