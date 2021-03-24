Вчені припускають, що для зубочисток неандертальці могли використовувати, зокрема, риб'ячі кістки.

Вищі примати чистили зуби від їжі, так само як це нині роблять сучасні люди. Вчені знаходять численні сліди на кутніх зубах неандертальців від старих «зубочисток», що лише підтверджує здогадки дослідників.

Про це пише Science alert.

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Нещодавно проаналізований зуб неандертальця, знайдений археологами у Польщі у 2010 році, містив невеличку виїмку на зовнішньому боці, що вказує на рухи зубочистки всередину і назовні.

Імовірно, власником зуба був чоловік віком від 30-ти років, і він стежив за гігієною зубів.

Автори у рамках цього ж проекту проаналізували ще один зуб вже іншого неандертальця. З’ясувалося, що емаль зуба тонша, ніж у Homo Sapiens; велика ямка в тілі зуба утворилася, імовірно, внаслідок механічного стирання.

Наразі вчені по всьому світу припускають, що для зубочисток неандертальці могли використовувати кістки, сухожилля і траву, хоч поки це не підтверджено археологічними знахідками.

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Автор: Яна Ставська