Неандертальці переслідували слонів сотні кілометрів по всій Європі: для чого вони це робили

Неандертальці систематично полювали на великих ссавців.

У Німеччині знайшли скамʼянілості, які підтверджують, що неандертальці полювали на гігантських слонів та переслідували їх на відстані сотень кілометрів по всій Європі. Про це пише The Independent.

Дослідження показує, що предки людини були активними мисливцями та збирачами, які діяли в багатій екосистемі озерного узбережжя.

Вчені виявили, що неандертальці систематично полювали на великих ссавців, зокрема гігантських слонів з прямими бивнями - найбільших за той час наземних тварин Європи.

Зазначається, що вони полювали на цих тварин у значно більших масштабах, ніж вважалося раніше, обробляючи туші тварин, які були знайдені в різних місцях Європи.

"Деякі зі слонів, яких ми досліджували, не залишалися лише в одній місцевості. Їхні зуби свідчать про те, що вони подорожували на дуже великі відстані - до 300 кілометрів - перш ніж дістатися до того, що зараз є Ноймарк-Норд. Завдяки ізотопному аналізу ми можемо відстежувати пересування слонів майже так, ніби маємо щоденник подорожей. Це дає нам змогу відтворити їхні ареали проживання та зрозуміти, як ці тварини використовували ландшафт", - зауважив Федеріко Луглі, один з авторів дослідження, опублікованого в журналі Science Advances.

Це доводить те, що неандертальці не вбивали тварин лише тоді, коли траплялася сприятлива нагода. Їхнє полювання було організовано таким чином, що навіть величезних тварин можна було цілеспрямовано вполювати.

"Для цього неандертальці, мабуть, добре знали місцевість, співпрацювали та планували", - додала співавторка дослідження Олена Армаролі.

Дослідження також виявило, що предки людини споживали рослинну їжу, таку як лісові горіхи та жолуді, поряд із мʼясом.

"Вони неодноразово використовували ресурси екосистем по всій Європі та, ймовірно, змінювали ландшафт за допомогою вогню", - підсумували в The Independent.

