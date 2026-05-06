Долар і євро подешевшали: банки та обмінники оновили курс валют

Продати долар можна в середньому за курсом 43,70 грн, євро – 51,15 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 6 травня, знизився на 10 копійок і складає 44,17 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 3 копійки і становить 51,85 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,15 гривні за євро.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,83 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,65 грн/євро, а курс продажу - 51,45 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 6 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,97 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,40 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 6 копійок.

Гривня у квітні послабилася до долара і євро, однак у травні очікується відносна стабільність курсу з помірними коливаннями в межах 43,75–44,75 грн, повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Вас також можуть зацікавити новини: