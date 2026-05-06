Трамп призупинив нову операцію з розчищення Ормузької протоки одразу після її початку, – WP

Трамп послався на прохання Пакистану та інших посередників.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він призупиняє нову операцію військових з розчищення транзитного шляху через Ормузьку протоку для комерційних суден.

Це зупинило місію, яка тільки почалася, в той час як понад 1500 торгових суден все ще чекають на можливість пройти через перекритий Іраном критично важливий водний шлях, пише The Washington Post.

Американський лідер зазначив, що пауза "відбувається на прохання Пакистану та інших країн" і означає, що військові операції США, включаючи використання військових кораблів для розчищення шляху через протоку, будуть зупинені "на короткий період часу, щоб побачити, чи вдасться доопрацювати та підписати [мирну] угоду".

У короткостроковій перспективі це означає, що в той час як перехоплення ВМС США суден, що зайшли в іранські порти, триватимуть, повітряні та морські операції з розчищення протоки для комерційних суден тепер призупинені, пояснив Трамп. Обидві сторони обмінювалися вогнем у районі протоки протягом останнього дня.

Результати місії "Проект Свобода"

Заява Трампа пролунала після двох прес-конференцій – у Пентагоні та Білому домі, на яких адміністрація рекламувала ефективність нової військової операції та намагалася переконати всіх у тому, що нова місія під назвою "Проект Свобода" працює, зазначають журналісти.

Це звучало навіть попри те, що Іран обстрілював американські кораблі ракетами та безпілотниками у перший день розчищення транзиту, а США знищили у відповідь щонайменше шість іранських швидкісних катерів.

Раніше міністр оборони Піт Хегсет заявляв, що місія США із захисту комерційних суден в Ормузькій протоці буде тимчасовою і що незабаром іншим країнам доведеться взяти на себе відповідальність. Він також підкреслював, що крихке перемир'я з Іраном залишається в силі, незважаючи на атаки на кораблі.

Виступаючи на брифінгу разом із генералом Деном Кейном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів, Хегсет сказав, що Сполучені Штати встановили потужний "червоно-біло-синій купол" над протокою як "прямий подарунок" іншим країнам, щоб дозволити комерційним суднам проходити через неї.

"Ми очікуємо, що світ активізується у відповідний час, і незабаром ми повернемо відповідальність вам", – підкреслив Хегсет.

Ситуація в протоці та гуманітарна криза

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн, повідомив, що понад 22 500 моряків на більш ніж 1550 комерційних суднах чекають на прохід через протоку, і що Центральне командування, яке курує військові операції США в регіоні, встановило "зону підвищеної безпеки" на південному боці протоки, яку захищають сили США.

З моменту оголошення про припинення вогню Іран дев'ять разів обстрілював комерційні судна, захопив два і більше 10 разів атакував сили США – "все це на даний момент нижче порогу відновлення великих бойових дій", – уточнив Кейн.

Держсекретар Марко Рубіо, виступаючи перед журналістами в Білому домі, заявив, що адміністрація залишила операцію "Епічна лють" у минулому. "Ми закінчили з цим етапом. Тепер ми переходимо до цього "Проєкту Свобода", – резюмував він.

Рубіо звинуватив Іран у тому, що той фактично тримає світ у заручниках і наражає на небезпеку життя людей, які керують суднами. "У них є моряки на комерційних суднах, які там помруть від голоду. Їм байдуже. Їм плювати, що це руйнує економіки по всьому світу, навіть їхніх власних союзників. Ось що вони роблять з протоками. Як ви думаєте, що б вони зробили, якби у них була ядерна зброя?", – запитав Рубіо.

Дипломатичний тупик і внутрішні суперечки

Хегсет додав, що "припинення вогню не завершено". Трамп, виступаючи пізніше в Білому домі, відмовився говорити, які дії Ірану вважатимуться порушенням припинення вогню. "Ну, ви дізнаєтеся, бо я дам вам знати", – відповів він.

Президент США, як і в останні дні, спробував применшити значення невирішеного конфлікту, пишуть ЗМІ. "Знаєте, сьогодні у нас був рекордно високий фондовий ринок, незважаючи на це слово, невелику військову сутичку. Я називаю це сутичкою, тому що в Ірану немає шансів", – заявив він.

Відповідна реакція Ірану

Іранські офіційні особи у вівторок звинуватили США в порушенні припинення вогню і попередили, що ті можуть загрузнути у війні, яка триває вже третій місяць. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що події в протоці "чітко дають зрозуміти, що політична криза не має військового вирішення", додавши, що США слід "побоюватися повернення в трясовину".

"Проект Свобода – це Проект Тупик", – підкреслив він, маючи на увазі назву місії США з проведення суден через протоку.

Голова іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф написав, що "нове рівняння" в протоці "перебуває в процесі закріплення". "Ми прекрасно знаємо, що продовження статус-кво нестерпне для Америки; при цьому ми ще навіть не починали", – додав він.

Інші новини про ситуацію на Близькому Сході

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп зробив нову заяву щодо війни в Ірані. "Вони повинні махати прапором. Але вони дуже горді. Можливо, ви не побачите білий прапор. Але по суті це вже те, що їм потрібно, вони повинні махати білим прапором капітуляції", – заявив глава Білого дому.

Крім того, ми також розповідали, що Україна використала війну США з Іраном у своїх інтересах. Вона мала б дати Росії більшу перевагу перед Україною, але Україна здавалася ефективнішою у використанні ситуації у своїх стратегічних інтересах.

