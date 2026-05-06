Китай масово постачає деталі для 'Шахедів' до Росії та Ірану: WSJ розкрив схему

Маловідомі китайські компанії постачають двигуни та акумулятори, ігноруючи обмеження США.

Китайські компанії масово постачають двигуни, чіпи та акумулятори на заводи з виробництва дронів у Росії та Ірані, ігноруючи санкції США. Про це пише The Wall Street Journal.

За даними китайської митниці, китайські компанії відправляють сотні контейнерів, заповнених товарами подвійного призначення – від двигунів до комп'ютерних чіпів, оптоволоконних кабелів і гіроскопів – до Росії та Ірану. Так, компанія Xiamen Victory Technology продає двигуни Limbach L550, які є важливим компонентом безпілотника Shahed-136 і які США заборонили продавати цим країнам.

Деталі для "Шахеда"

Ранні версії "Шахеда", що використовувалися в Україні, були оснащені мікроелектронікою, сервомоторами для точного керування рухом та іншими важливими деталями, виробленими в США та Європі. При цьому розслідування Міністерства фінансів США показали, що практично всі такі деталі перенаправлялися через авторизованих дистриб'юторів роздрібним продавцям у материковому Китаї або Гонконзі, які потім відправляли деталі до Ірану або Росії. Як правило, оплата здійснювалася через підставні компанії, які легко створити в Гонконзі і які допомагають приховати кінцеве призначення компонентів.

При цьому, за словами колишніх чиновників Міністерства фінансів та галузевих аналітиків, останнім часом російські та іранські програми з розробки безпілотників все частіше закуповують комплектуючі безпосередньо в Китаї.

Китай нарощує експорт

Так, поставки волоконно-оптичних кабелів з Китаю різко зросли восени 2024 року, незабаром після того, як Росія успішно використала безпілотники, керовані по оптоволокну, для протидії українським перешкодам і повернення Курської області. Ще більш різке зростання відбулося після української атаки на місто Саранськ у квітні 2025 року, яка вивела з ладу основного російського постачальника цих кабелів.

Експорт літій-іонних батарей до Росії також різко зріс, оскільки російські військові наростили виробництво квадрокоптерів з батарейним живленням, і з того часу залишається на високому рівні.

Аналогічні сплески експорту батарей і волоконно-оптичних кабелів до Ірану спостерігалися в липні та серпні минулого року, одразу після 12-денної війни Ірану з Ізраїлем.

Схема продажу

Значна частина торгівлі товарами подвійного призначення з Іраном і Росією здійснюється невеликими, гнучкими китайськими компаніями. Такі фірми рідко працюють з доларами і тому мало чого побоюються у зв'язку з санкціями США.

У випадку з Victory Technology, веб-сайт компанії з'явився в мережі наприкінці січня, коли США почали нарощувати військові ресурси на Близькому Сході для протистояння Ірану. Веб-сайт компанії Victory Technology доступний англійською, німецькою, російською та кількома іншими мовами, але не китайською. На сайті широко представлений двигун L550 на фотографіях та в рекламному відеоролику.

Інша місцева компанія, Xiamen Limbach, опинилась під санкціями США наприкінці 2024 року за постачання двигуна L550 до Росії для використання в безпілотниках типу "Шахед". Приблизно в той же час Xiamen Limbach також опинилась під санкціями Європейського Союзу за обмін проектами двигунів з організаціями, що беруть участь у виробництві безпілотників типу "Шахед". Її китайська материнська компанія також контролює німецьку фірму, яка спочатку розробила цей двигун.

Раніше ЗМІ писали, що Китай домінує у світовому виробництві дронів, і Іран та Росія повністю залежать від нього.

Більшість дронів – це прості механізми, а це означає, що немає жодних технічних причин, через які США не могли б конкурувати з Китаєм. Однак проблема для США полягає в тому, що перевага Китаю в масштабі – і, отже, у вартості – величезна. Квадрокоптери американського виробництва, що продаються військовим, можуть коштувати понад 15 000 доларів, що як мінімум утричі дорожче, ніж аналогічний китайський безпілотник.

