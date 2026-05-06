Вимагав гроші за 'непризов': затримано керівника Житомирського обласного ТЦК

Він брав у бізнесмена списки персоналу компаній, яких мав "забронювати" від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також на блокпостах.

Служба безпеки України затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, який вимагав гроші з регіонального підприємця за те, щоб не мобілізовувати його працівників.

Як повідомляє СБУ у своєму Telegram-каналі, розслідування встановило, що керівник ТЦК налагодив механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від власника місцевої компанії.

За ці хабарі він обіцяв підприємцю не проводити мобілізаційні заходи щодо його підлеглих працівників призовного віку. "Після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компаній, яких він мав "забронювати" від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів", - розповіли у Службі.

Так, співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця та затримали його "на гарячому" після одержання нової суми хабаря від "замовника".

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Обшуки у посадовців ТЦК

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці провели обшуки у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу територіальних центрів комплектування в 16 регіонах України. Було вилучено автомобілі, мотоцикли та великі обсяги готівки.

Йдеться про незаконне збагачення та недостовірне декларування посадовців ТЦК. Серед задокументованих фактів - незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 мільйони грн.

