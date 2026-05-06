Рубіо та Лавров провели телефонну розмову: обговорили війну в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров 5 травня провели телефонну розмову. Однією з тем обговорення була війна в Україні.

Як повідомляється на сайті Держдепартаменту США, розмова відбулася з ініціативи російської сторони.

"Сторони обговорили відносини між США і Росією, російсько-українську війну та ситуацію в Ірані", – йдеться в повідомленні Держдепу США.

У російському МЗС також повідомили про проведений дзвінок. Там зазначили, що "бесіда мала конструктивний і діловий характер", при цьому не згадали, що серед тем розмови була війна в Україні.

"Глави зовнішньополітичних відомств провели "звірку годинників" щодо поточної ситуації в міжнародних справах та російсько-американських відносинах, а також обговорили графік двосторонніх контактів", – йдеться в заяві російського відомства.

Раніше Лавров заявив, що Росія і США продовжують переговори щодо України неформально і конфіденційно. При цьому він зазначив, що особливих перспектив відновлення діалогу вже довгий час немає.

Нагадаємо, 29 квітня відбулася телефонна розмова лідера РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Під час цієї розмови Путін заявив про готовність "оголосити перемир'я до Дня Перемоги" 9 травня.

Трамп також закликав Путіна в першу чергу працювати над припиненням війни проти України, а не над ініціативами щодо Ірану.

