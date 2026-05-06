'Якщо хтось хоче критикувати мене': Папа Римський відповів на звинувачення Трампа

Папа Римський Лев XIV наголосив, що церква вже багато років виступає проти будь-якої ядерної зброї.

Після чергового різкого зауваження з боку президента США Дональда Трампа, Папа Римський Лев XIV заявив, що люди можуть сміливо критикувати його, оскільки він продовжує виступати за мир на тлі війни в Ірані, повідомляє CNN.

"Місія Церкви полягає в проповідуванні Євангелія та миру", - заявив Папа Лев XIV.

Видання розповіло, що спілкувався понтифік з журналістами, залишаючи Кастель-Гандольфо, містечко поблизу Рима, де розташована його літня резиденція.

"Якщо хтось хоче критикувати мене за проповідування Євангелія, нехай робить це, спираючись на правду. Церква вже багато років виступає проти будь-якої ядерної зброї, тож у цьому немає жодних сумнівів. Я просто сподіваюся, що мене почують завдяки цінності Божого слова", - додав Папа Римський.

В статті пояснюється, що ці коментарі понтифіка пролунали після того, як Трамп напередодні знову розкритикував Папу Римського, бездоказово стверджуючи, що Лев XIV "вважає цілком нормальним, що Іран має ядерну зброю".

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні назвала різкі заяви президента США Дональда Трампа на адресу Папи Римського "неприйнятними". Мелоні наголосила, що Лев XIV - "голова Католицької церкви, і цілком справедливо та природно, що він закликає до миру та засуджує будь-які форми війни". Раніше Папа Римський Лев XIV розкритикував війну в Ірані. Понтифік висловив думку, що вона підживлюється "манією всемогутності". У відповідь на це Трамп сказав, що "не хоче бачити таку людину на чолі Католицької церкви".

Також ми писали, що Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації США й буде надалі публічно висловлювати свою позицію відповідно до покликання і місії Церкви. Папа Римський зазначив, що запрошує усіх людей "шукати способи побудови мостів миру та примирення, шукати способи, аби уникати війни в будь-який можливий час". Понтифік наголосив, що вірить в євангельське послання як миротворець.

