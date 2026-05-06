Операція 'Епічна лють' завершилася на цьому етапі, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо додав, що цілей цієї операції в Ірані досягнуто.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" проти Ірану. Про це він повідомив під час виступу в Білому домі.

За його словами, президент США Дональд Трамп повідомив Конгресу про завершення операції.

"Операцію завершено. Операція "Епічна лють", як президент повідомив Конгрес, завершилася на цьому етапі. Ми досягли цілей цієї операції", - заявив Рубіо.

Водночас, він додав, що США тепер переходять до проєкту "Свобода". Мова йде про ініціативу очільника Білого дому щодо забезпечення безперешкодного проходу торгових суден через Ормузьку протоку, про яку він повідомив раніше.

Зараз ми займаємося проєктом "Свобода". Зараз ми цим займається. До чого це може призвести в майбутньому, поки залишається питанням", - поділився Рубіо.

Держсекретар охарактеризував проєкт "Свобода", як "захисну бульбашку" і "перший крок" до повного відкриття Ормузької протоки.

"Ормузька протока не належить Ірану, вони не мають права її перекривати.Таку ситуацію не можна вважати нормальною", - заявив держсекретар США.

За словами Рубіо, США "не дозволять їм нормалізувати той факт, що вони підривають торгові судна і встановлюють міни у воді".

"Ми вважаємо за краще, щоб ці протоки були відкриті так, як вони мають бути відкриті - так, як це було раніше", - наголосив Рубіо.

Раніше УНІАН повідомляв, що різке загострення атак в Ормузькій протоці та Перській затоці загрожує хиткому перемир'ю між Іраном і США. В понеділок, 4 травня, два есмінці США зазнали нападу під час успішного проходу через протоку. Об'єднані Арабські Емірати, у свою чергу, повідомили про іранську атаку на енергетичний вузол, що спричинила пожежу. Голова Центрального командування США Бред Купер поділився, що Іран також направив шість швидкохідних катерів слідом за комерційними кораблями, але сили США відкрили вогонь і знищили їх.

Також ми писали, що ціни на нафту зросли на більш ніж 3% після того, як Іран заявив, що завдав удару по американському військовому кораблю, не дозволивши увійти в Ормузьку протоку. Водночас США заперечили, що будь-які американські кораблі зазнали удару. Як зазначає Reuters, ціни на нафту залишаються вище 100 доларів за барель попри заяву президента США Дональда Трампа про те, що його країна почне допомагати кораблям, які застрягли в Ормузькій протоці.

