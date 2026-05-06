В МЗС відреагували на порушення Росією режиму припинення вогню

Путіна хвилюють лише військові паради, а не людські життя.

Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною з 00:00 в ніч на 6 травня.

Про це в Telegram написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зазначив, що російські атаки із застосуванням 108 безпілотників та 3 ракет тривали всю ніч, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю.

"Москва вкотре ігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями", - констатував міністр.

Урядовець наголосив, що така позиція вимагає посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, притягнення до відповідальності та розширення підтримки України в усіх сферах.

Режим тиші з 6 травня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський оголосив режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

Глава держави зазначав, що українська сторона під час дії режиму тиші діятиме дзеркально. Він також прокоментував оголошене Росією одностороннє перемирʼя.

4 травня Зеленський зазначив, що не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соцмережах.

Перед цим Росія в односторонньому порядку оголосила про запровадження перемир'я на 8-9 травня. Відповідну заяву зробили в міноборони РФ.

Це перемир'я було оголошено російським диктатором Володимиром Путіним "на честь святкування Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні". В Москві пригрозили Україні ударами у разі спроб зірвати "святкування".

