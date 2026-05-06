Другий за величиною НПЗ Росії паралізовано: дрони пошкодили ключові установки, – Reuters

Україна пошкодила критично важливі установки, без яких функціонування підприємства неможливе.

У рамках посилення атак БПЛА дальнього радіусу дії Україна протягом останніх двох місяців завдавала ударів по російській нафтовій промисловості – від трубопроводів і портів до нафтопереробних заводів і танкерів – у спробі підірвати військову економіку Росії на мільярди доларів.

У підсумку стало відомо, що другий за величиною нафтопереробний завод Росії, "Кириші", призупинив переробку після того, як у результаті атак українських дронів було пошкоджено три з чотирьох установок первинної переробки нафти (CDU), пише Reuters.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що нафтопереробний завод "Кириші", офіційно відомий як "Киришинефтеоргсинтез", став ціллю атаки і що в промисловій зоні міста Кириші сталася пожежа. Два джерела, які поспілкувалися з Reuters на умовах анонімності, зазначили, що в результаті атаки безпілотників було пошкоджено три з чотирьох установок первинної переробки нафти на НПЗ.

Установки CDU є фундаментальною частиною будь-якого нафтопереробного заводу, і без них НПЗ не може працювати, зазначають журналісти.

Деталі удару по Кіришському НПЗ

Росія називає такі атаки тероризмом. Україна ж підкреслює, що таким чином захищає себе. Повідомляється, що Кіришський НПЗ, який знаходиться приблизно в 800 км від українського кордону, цього року вже кілька разів піддавався атакам українських безпілотників.

Джерела пояснили, що оцінити час, необхідний для ремонту пошкоджених установок, складно, додавши, що також постраждали кілька вторинних установок.

Потужність заводу становить 20 мільйонів метричних тонн. В останні роки він переробляв близько 18 мільйонів тонн щорічно, що становить близько 7% обсягів нафтопереробки в Росії. Завод є одним з ключових постачальників дизельного палива на внутрішній ринок і на експорт.

Раніше УНІАН повідомляв, що ракети "Фламінго" пошкодили цехи заводу в Чебоксарах. Крім того, всередині та зовні зафіксовано масштабне загоряння.

Примітно, що після удару поруч із корпусом працює будівельний кран. Ймовірно, для демонтажу конструкцій або розбирання завалів.

Крім того, ми також розповідали, що відновлення НПЗ у Туапсе може обійтися Росії в $5 млрд. Серія ударів по великих російських нафтових терміналах наприкінці березня та на початку квітня обійшлася Росії приблизно в 2,2 мільярда доларів упущеної вигоди.

