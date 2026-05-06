Відповідь на наступ окупантів: Україна посилила 'середні удари' по тилах РФ, – Reuters

Кількість українських ударів по російських об’єктах на відстані понад 20 км зросла в чотири рази з початку року.

ЗСУ стрімко нарощують кількість ударів дронами середньої дальності по російських силах, демонструючи зростаючі можливості української армії, заявив президент України Володимир Зеленський. Київ дедалі частіше покладається на так звані "середні удари" для ураження логістичних центрів, скупчень військ і систем протиповітряної оборони за десятки кілометрів за лінією фронту.

Кількість ударів на відстані понад 20 км подвоїлася порівняно з березнем і збільшилася в чотири рази порівняно з лютим, пише Reuters. "І їх буде ще більше. Це пріоритетний напрямок", – заявив український лідер у соцмережах.

Повідомляється, що Україна активно освоює удари середньої дальності – націлені на об'єкти поза зоною досяжності FPV-дронів – у міру розвитку власного оборонного сектора та прагнення знизити залежність від західної допомоги.

Відео дня

Логістика, склади боєприпасів і командні пункти

Міністерство оборони України раніше повідомляло, що протягом квітня українські сили завдали понад 160 ударів середньої дальності на відстані 120–150 км. Цілі включали понад 65 складів логістики та боєприпасів, 33 пункти управління дронами та майстерні, а також 17 командних пунктів військ як на окупованих територіях України, так і в прикордонних регіонах Росії.

"Ми вражаємо ресурси, зриваємо постачання та знижуємо інтенсивність обстрілів, а також мобільність військ. Квітневі удари – це системна кампанія з виснаження Росії", – йшлося у заяві.

Активізація цих зусиль відбувається на тлі посилення тиску російських військ на ключові, сильно укріплені міста на сході в спробі захопити решту охопленої війною Донецької області України, пишуть ЗМІ.

Підготовка ґрунту для дальніх ударів

Поступаючись у чисельності та озброєнні на полі бою, Україна також інтенсифікувала атаки на енергетичні та військово-промислові об’єкти глибоко всередині Росії, щоб послабити військову машину Кремля.

Протягом останніх тижнів українські сили завдали численних ударів по морському порту та нафтопереробному заводу в російському Туапсе на південному заході країни, що призвело до викидів хмар чорного диму та розливу нафти в Чорне море. Крім того, Україна вразила російські військово-промислові об’єкти, включаючи оборонні виробничі потужності в місті Чебоксари на відстані близько 1500 км, використовуючи крилаті ракети "Фламінго" власної розробки.

Роберт Бровді, командувач українських безпілотних сил, повідомив, що у квітні його підрозділи вразили 25 систем ППО, а також 13 радіолокаційних станцій і систем радіоелектронної боротьби, щоб допомогти підготувати грунт для кампанії дальніх ударів Києва.

"Послідовне та регулярне знищення систем ППО на оперативному рівні відкриває коридори для нарощування глибоких ударів по об’єктах військово-промислового комплексу та енергетичного сектору", – підкреслив він.

Інші новини про удари України по Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що в 18 регіонах Росії оголошували ракетну небезпеку в ніч на 5 травня. Вперше ракетну небезпеку оголосили за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною – у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Не обійшлося без прильотів.

Крім того, ми також розповідали, що дрони знищили два резервуари на НПС у Нижньогородській області. Поразка цих вузлів безпосередньо впливає на процеси підготовки нафтопродуктів до подальшого транспортування магістральними мережами.

Вас також можуть зацікавити новини: