Румунія стала другою країною у світі, яка отримала доступ до системи США з протидії дронам

Військова угода між Румунією та США була укладена після інцидентів з російськими дронами.

Румунія стала другою країною у світі після Великої Британії, яка отримала доступ до американської системи протидії дронам. Про це повідомило Посольство країни у США, передає Stirile Pro TV.

"Румунія підписала нову угоду зі Сполученими Штатами, що стосується безпілотників та систем протидії безпілотникам, що є важливим кроком у зміцненні національної та регіональної безпеки. Завдяки цьому партнерству Румунія стає другою країною після Великої Британії, яка отримує доступ у режимі реального часу до американської платформи Counter-UAS Marketplace, що значно покращує можливості моніторингу та реагування на повітряні загрози", - зазначили представники румунського посольства на сторінці у Facebook дипломатичного представництва в США.

У посольстві Румунії наголосили, що угода укладається в ширшому контексті еволюції викликів у сфері безпеки в Чорноморському регіоні та відображає спільну прихильність до інновацій, взаємосумісності та можливостей швидкого реагування в рамках НАТО.

Відео дня

"Поза межами його безпосередніх наслідків для оборони, ця ініціатива також підкреслює дедалі більшу роль Румунії як надійного стратегічного партнера та активного учасника колективної безпеки на східному фланзі НАТО", - йдеться у повідомленні.

Журналісти уточнили, що військова угода між Румунією та США була укладена незабаром після найсерйозніших інцидентів з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні. За цей час два російські дрони з вибухівкою на борту впали в місті Галац та у повіті Тулча.

Інші новини про зброю

Раніше в ГУР розповіли, скільки "Іскандерів", "Калібрів" та інших ракет має РФ на озброєнні. Наразі Москва намагається значно збільшити виробничі потужності підприємств свого військово-промислового комплексу й темпи виробництва нових ракет.

"Це дозволяє вчасно поповнювати запаси ракетного озброєння і підтримувати їх на належному рівні", - наголосили в українській розвідці.

Водночас командир танкового батальйону "Азову" Артем (Крим) Костриця розповів, як змінилося застосування танків на фронті зараз. За його словами, досить довгий час у танків немає бойових виїздів, але якби йшлося про наступ чи прорив, то без танка це неможливо.

"Машина велика, її треба ховати, захищати від дронів. Тому працюємо тільки із закритих позицій. Іноді - на заборону руху, якщо через наші порядки інфільтрувались дві-три людини противника, стоїмо в засідці й відпрацьовуємо по прямій наводці", - пояснив він.

Вас також можуть зацікавити новини: