Парад у Москві: в ISW розкрили, що означають погрози Кремля Україні

Путін уперто відмовляється сприймати реальність.

Кремль пригрозив Україні заходами у відповідь у разі провокацій під час параду на 9 травня. Але насправді ці погрози говорять про те, що РФ не спроможна захистити Москву від українських повітряних ударів.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). Вони зазначили, що російський диктатор Володимир Путін все ще не хоче визнавати, що Україна вже давно перенесла війну на територію самої Росії.

Хоча насправді очевидно, що ці удари все більше впливають на глибокі тилові території росіян. Аналітики зазначили, що навіть соратники Путіна дедалі більше критикують його за те, що він ніяк не може прийняти цю реальність.

У звіті наводяться слова одного з російських воєнкорів, який заявив, що Кремль вирішив не включати військову техніку в парад Перемоги – перший подібний випадок з 2007 року, тому що відкритий майданчик, де міноборони РФ завжди розміщує техніку для параду, вразливий перед українськими ударами.

"Кремль останніми тижнями не зміг захиститися від українських ударів, що говорить про недостатність наявних заходів протидії для вирішення проблем, які викликають невдоволення у росіян. Путін відмовляється визнати реальність частіших ударів України по великих російських містах у тилу", - констатували аналітики.

Українські дрони над Москвою

4 травня капітан 1 рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко заявляв, що дрон, уламки якого впали у Москві, попереджає кремлівського диктатора Володимира Путіна про те, що безпілотник може прилетіти на Червону площу під час параду на 9 травня.

А 5 травня військовий Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко висловив думку, що проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня буде безпечним лише у разі дотримання РФ вимоги України про попереднє перемир’я впродовж 6 і 7 травня.

