Вибух вулкана Тонга вдарив у край космосу: вчені вражені тим, що сталося далі

Виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга Хаапай у 2022 році спричинило аномальне охолодження стратосфери, замість очікуваного нагрівання, повідомляє Daily Galaxy.

Ключовою фігурою в цій історії є 146 тераграмів водяної пари, яку вибух буквально "закинув" у небо. Ця кількість дорівнює 10% усієї вологи, що зазвичай міститься в стратосфері. За даними вченого Луїса Мільяна з Лабораторії реактивного руху NASA, цей об’єм майже вчетверо перевищив показники легендарного виверження Пінатубо 1991 року.

Причиною аномалії стала глибина, на якій прокинувся вулкан. Кальдера знаходилася на позначці 150 метрів під водою. На думку дослідників, це ідеальна глибина: достатньо низька, щоб магма перетворила океанську воду на пару, але достатньо мілка, щоб тиск води не стримав вибух. У результаті вода перехопила сірку, яка мала б нагріти атмосферу, і натомість у небо піднялася пара.

"Водяна пара випромінює тепло. Вона не утримує його", – пояснюють науковці дивний ефект охолодження.

Поки сульфати від звичайних вулканів працюють як "ковдра", вода з Тонги почала виводити енергію в космос. За наявними даними, це призвело до падіння температури в окремих шарах атмосфери на 0,5–1 градус Цельсія.

Професорка Аманда Мейкок з Лідського університету підкреслила, що виверження не вплинуло на рекордну спеку 2023 та 2024 років, хоча вчені довго шукали цей зв'язок. Водночас сила вибуху була такою, що хвиля тиску обійшла Землю чотири рази, а в Середземному морі навіть зафіксували "метеоцунамі".

Як йдеться у дослідженні, станом на кінець 2025 року рівень вологи в небі все ще перевищував норму. Науковці застерігають, що цей "водяний слід" впливатиме на хімічні процеси в атмосфері аж до кінця 2020-х років.

