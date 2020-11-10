Планета є холодним "коричневим карликом".

Астрономи виявили нову планету, яка отримала назву BDR J1750+3809. Вперше вчені це зробили за допомогою радіотелескопу.

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До цього подібні планети знаходили за допомогою обсервації неба в інфрачервоному діапазоні.

Зазначається, що планета є холодним «коричневим карликом». Вона розташована в сузір'ї Геркулеса на відстані 212 світлових років від Землі.

«Радіохвилі, що випромінюються «коричневими карликами», несуть інформацію про силу їхнього магнітного поля. До цього часу радіоспостереження могли вимірювати тільки сильні магнітні поля, які приблизно в сто разів сильніше магнітного поля звичайного магніту на холодильнику, – заявив один з учених Гаріш Ведантам з Університету Гронінгена. – Наша мета – зрозуміти магнетизм на екзопланетах і те, як він впливає на їхню здатність зароджувати життя».

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Автор: Катерина Шварц