Цим конкретним туалетом, можливо, користувалися наслідний принц і найближчі до нього придворні дами.

Археологи виявили в Кореї залишки кількох туалетів зі змивом у 1300-річному палацовому комплексі. Але серед них був один особливий: спадкоємний принц отримав спеціальний туалет, який зливався прямо в довколишню річку.

Як пише Live Science, існування палацового комплексу відомо давно, але нові розкопки відкривають про нього більше, включно з виявленням туалетів зі змивом.

"Ці туалети зі змивом - перші у своєму роді, принаймні в Кореї. Вони не працювали б так, як сучасні туалети зі змивом: скоріше, хтось, можливо, слуга, наливав би в них воду, щоб вони могли змити. Потім вода забирала б відходи через злив, який спорожнявся наприкінці", - розповіла Кім Гьон Йоль, археолог із Корейської служби спадщини, яка керувала розкопками.

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За її словами, один із туалетів, знайдених у руїнах самого палацу, "скидає людські відходи безпосередньо в річку через злив". Інші туалети, знайдені за межами палацу в прилеглих будівлях, зберігали людські відходи всередині, як це працює у вбиральні.

Туалет, "який безпосередньо скидає їх у річку, схоже, має ієрархічне значення", зазначила Кім. Цим конкретним туалетом, можливо, користувалися наслідний принц і найближчі до нього придворні дами.

Зазначається, що назва палацу "Донгун" означає "наслідний принц". Він був побудований у 674 році нашої ери разом зі ставком під назвою "ставок Воджі". Попередні розкопки виявили залишки щонайменше 26 будівель на цьому місці, а також численні артефакти, включно з чашами, тарілками і цеглою з квітковим візерунком.

"Хоча це і перший випадок у Кореї, ці туалети зі змивом не є першими винайденими. Група дослідників у своїй статті 2016 року написала, що цивілізація долини Інду, що базувалася на території сучасного Пакистану, мала міста зі змивними туалетами. Ця цивілізація процвітала між 2600 і 1900 роками до н. е., приблизно в той час, коли в Єгипті будували піраміди. Туалети зі змивом у долині Інду скидали відходи в низку стоків, які виливалися в каналізаційну систему", - ідеться в статті.

Цікаво, що англійці, яким іноді приписують винахід перших сучасних туалетів зі змивом, розробили туалети зі змивом набагато пізніше. Сер Джон Гаррінгтон винайшов пристрій 1596 року для королеви Єлизавети I, який скидав відходи у вигрібні ями - ранню версію сучасних туалетів.

Новини археології

На острові Мен (Велика Британія) археологи виявили рідкісну бронзову ложку, яку, на думку експертів, міг використовувати шаман залізного віку для передбачення майбутнього. Вона за формою нагадує полуницю і є однією з 28, знайдених у Європі, і датується 400-100 рр. до н. е.

Цікаво, що схожі ритуальні ложки були знайдені у Великій Британії, Ірландії та Франції.

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