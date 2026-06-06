В Італії підлітки виявили під своєю школою розкішний 1800-річний римський будинок

За словами дослідників, цей район відіграє надзвичайно важливу роль у римській історії.

У Римі підлітки натрапили на стародавню споруду прямо під своєю школою. З'ясувалося, що це була розкішна вілла II століття, пише Live Science.

Зазначається, що Державний науковий ліцей імені Камілло Кавура розташований у будівлі поруч із Колізеєм, у якій спочатку розміщувалася католицька місіонерська громада. Коли наприкінці XIX століття будувалася штаб-квартира місіонерів, ранні археологічні дослідження фундаменту виявили частину "домуса" – великого давньоримського будинку.

За словами дослідників, цей район має величезне значення в римській історії, оскільки тут жили такі діячі, як Цицерон, Помпей та Октавіан Август. Однак район погано вивчений з археологічної точки зору через безліч сучасних будівель, зведених поверх стародавніх шарів.

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У 2025 році учні Державного наукового ліцею розповіли своїй вчительці історії та латини Клаудії Маріно про те, що вони знайшли щось незвичайне під будівлею навчального закладу. Після цього вона повідомила про це владі.

У січні 2026 року розпочалися розкопки. Вже 28 травня Філіппо Коареллі, археолог з Університету Перуджі в Італії, разом з Маріно представили знахідку громадськості.

З'ясувалося, що приміщення, які збереглися під спортивним залом Державного наукового ліцею, є частиною будинку середини II століття, який, судячи з напису, знайденого під час розкопок наприкінці XIX століття, ймовірно, належав члену родини Умбріїв. Про цю родину відомо мало, але Умбрії, можливо, походили з Самнії – регіону в південній частині центральної Італії, неподалік від Помпеї, де в 79 році н. е. сталося знамените виверження Везувію. Будинок отримав назву Domus Liceo Cavour (Будинок середньої школи імені Кавура).

Також археологічні розкопки виявили фігуративні та квіткові фрески на стінах і ліпні прикраси вздовж склепінь стелі вілли. В одній із кімнат археологи виявили мозаїку з великих плиток неправильної форми – стиль, що був у моді серед еліти Риму в цей період. Вони також знайшли набагато пізніші графіті, нанесені учнями, туристами та іншими підземними дослідниками у XX столітті.

Поки що досліджено лише частину Domus Liceo Cavour, оскільки вона простягається далеко під навчальним закладом, але в майбутньому можуть бути проведені додаткові розкопки.

В Англії чоловік з металошукачем знайшов золоте римське кільце в полі

Раніше чоловік, який любив полювати на старожитності з металошукачем, виявив римську золоту каблучку просто в полі на південному заході Англії. Перстень тепер придбано Південно-західним фондом спадщини та виставлено в Музеї Сомерсета.

Незвично велике і прекрасно виконане кільце важить 48 грамів. Центральним елементом є дорогоцінний камінь з вигравіруваним зображенням Вікторії, богині перемоги, на колісниці з двома кіньми.

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