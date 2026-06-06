Чоловік із металошукачем знайшов золоту римську каблучку просто посеред поля в Англії

Цьому щасливцю пощастило знайти справжній старовинний скарб на цьому ж полі, тільки роком раніше.

Чоловік, який любив полювати на старожитності за допомогою металошукача, виявив "незвичайну" римську золоту каблучку просто в полі на південному заході Англії.

Перстень тепер придбано Південно-західним фондом спадщини та виставлено в Музеї Сомерсета, пише CNN. Зазначається, що незвично великий і чудово виконаний перстень важить 48 грамів. Центральним елементом є дорогоцінний камінь з вигравіруваним зображенням Вікторії, богині перемоги, на колісниці з двома кіньми.

68-річний щасливчик поділився з виданням, що роком раніше виявив на цьому ж полі скарб римських монет. "Знайти скарб – мрія кожного шукача скарбів", – прокоментував чоловік.

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За обидві ці знахідки чоловік отримав від влади 26 200 доларів винагороди.

У прес-релізі Південно-західного фонду давньоримське кільце назвали "незвичайним" і "безпрецедентним" відкриттям для Великої Британії.

Амаль Хрейше, кураторка фонду, заявила, що перстень "чудовий":

"Ми вважаємо, що воно належало комусь багатому, можливо, комусь із місцевої адміністрації або, можливо, власнику фермерського маєтку в південному Сомерсеті, який у той період був досить багатим районом. Там було багато вілл і садових маєтків, і через нього проходила Фосс-Вей (римська дорога), тому торгівля там процвітала".

Інші новини про знахідки

Нещодавно в Чехії будівельники несподівано знайшли сотні золотих і срібних монет, яким 2200 років. Вчені просто вражені неймовірною знахідкою.

А в Шотландії знайшли рідкісний фрагмент апарату для виробництва віскі.

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