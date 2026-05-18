В Чехії будівельники знайшли сотні золотих монет, яким 2200 років

У Чехії робітники будували автомагістраль і натрапили на кельтське поселення, якому 2200 років, наповнене сотнями золотих і срібних монет, ювелірними виробами та балтійським бурштином.

Археологи заявили, що це місце, розташоване поблизу Градец-Кралове, входить до числа найбільших кельтських археологічних відкриттів, коли-небудь зареєстрованих у цьому районі, пише Indiandefencereview.

Поселення займає площу в 25 га. Для порівняння – більшість пам'яток залізного віку в регіоні займають не більше гектара.

Археолог Матоуш Холас згадав момент, коли команда зрозуміла, що саме знайшла під землею: "Коли ми почали першу роботу, ми натрапили на артефакти, які вказували на те, що ми виявили щось важливе", – прокоментував він.

Він додав, що якби не будівництво автомагістралі, вчені ніколи б не відкрили це поселення.

Що знайшли вчені

Розкопки, що тривали два роки, принесли приголомшливі результати. Робітники витягли золоті та срібні монети різних розмірів, понад 1000 ювелірних виробів, включаючи брошки та скляні намистини, а також фрагменти дзеркал. Також були виявлені металеві посудини, майстерно виготовлена кераміка та намистини з балтійського бурштину.

Археологи заповнили понад 13 000 мішків матеріалом, знайденим під час розкопок. Монети невеликого діаметра, мабуть, створені за зразком римських монет того ж періоду. Їхня майстерність, поряд з ювелірними виробами та керамікою, вказує на те, що на цьому місці жили й працювали вправні ремісники.

Виявлені в поселенні інструменти та виробничі приміщення свідчать про те, що це була громада, яка виробляла товари, а не просто торгувала ними. Серед вироблених виробів була розкішна кераміка, що підтверджує картину кельтського торгового та виробничого центру зі значним впливом.

Чим відрізнялося поселення

На цьому місці відсутня одна характерна риса багатьох поселень тієї епохи: укріплення. Його не оточують оборонні стіни. Ця відсутність натякає на те, що люди тут ставили торгівлю вище конфліктів.

Поселення розташовувалося вздовж історичного бурштинового шляху – торговельної мережі, що зв’язувала Балтійське та Північне моря з Центральною Європою. Необроблений бурштин доставлявся на південь із північних регіонів, проходив через це поселення і продовжував свій шлях до Середземного моря.

Мацей Карвовський, археолог з Віденського університету, зазначив, що скупчення предметів розкоші відповідає іншим відомим зупинкам на балтійському бурштиновому торговому шляху.

Томаш Мангель, професор археології з Університету Градец-Кралове, простими словами описав значення поселення:

"Поселення було надрегіональним торговельним і виробничим центром, пов’язаним із далекими торговельними шляхами, про що свідчать знахідки бурштину, золотих і срібних монет, а також свідчення виробництва елітної кераміки".

Різноманітність знайдених товарів відображає місце поселення в розгалуженій мережі обміну. Воно слугувало одночасно майстернею та перевалочним пунктом для переміщення матеріалів по континенту.

Поселення відноситься до латенського періоду, який тривав приблизно з 450 по 40 рік до н. е. Ця епоха залишила після себе вигадливі вироби з металу, хвилясті декоративні мотиви та свідчення широких торговельних зв'язків по всій Європі.

На місці розкопок у Градец-Кралове не виявлено жодних написів, поховань або племінних знаків, які могли б підтвердити, яка саме кельтська група населяла це місце.

Археологи не знають, чому зникло поселення

Археологи також звернули увагу на те, що поселення спорожніло приблизно в I столітті до н. е. Але вчені не виявили жодних ознак насильницького руйнування. Зокрема, у ґрунті не було слідів обгорілих шарів, схованок зі зброєю, масових поховань.

За відсутності свідчень завоювання дослідники схиляються до економічного занепаду або змін навколишнього середовища як до ймовірної причини. Археологічні дані просто не дають чіткого пояснення того, чому громада зникла.

