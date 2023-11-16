В МЗС використовують ШІ, зокрема, для аналізу великих масивів даних, розробки комунікаційних стратегій і матеріалів, аналітики, пошукових запитів та оптимізації робочого часу.

Українські дипломати почали використовувати інструменти штучного інтелекту у своїй роботі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні на хакатоні Equallity Hackaton. "2023 рік безперечно став роком масового поширення штучного інтелекту та заснованих на ньому програмних рішень. Саме словосполучення Штучний інтелект (скорочено ШІ) стало модним, і без нього не обхрдиться жодна презентація чи проект. Технології ШІ запрацювали цього року і на службі української дипломатії", - заявив міністр.

За словами Кулеби, в МЗС використовують ШІ, зокрема, для аналізу великих масивів даних, розробки комунікаційних стратегій і матеріалів, аналітики, пошукових запитів та оптимізації робочого часу.

Відео дня

"Модність теми ШІ - це нормальне явище, кожна нова технологія викликає підвищений ентузіазм та також підвищенні страхи. Очевидно, що ця технологія вже змінює цілу низку сфер життя, а також створює нові виклики", - заявив очільник МЗС.

Слово 2023 року

Кембриджський словник назвав словом 2023 року слово "галюцинація", оскільки цей термін отримав нове додаткове визначення, що стосується штучного інтелекту (ШІ), що виробляє неправдиву інформацію.

Як писало Independent, традиційне визначення поняття "галюцинація" - це відчуття, ніби ви бачите, чуєте, або відчуваєте щось неіснуюче, як правило, через стан здоров'я або через те, що ви вживали наркотики.

Нове додаткове визначення в Кембриджському словнику звучить так: "Коли штучний інтелект (= комп'ютерна система, що володіє деякими якостями, властивими людському мозку, наприклад, здатність виробляти мову так, як ніби вона людська) галюцинує, він виробляє неправдиву інформацію".

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