Слово "галюцинація", отримало нове додаткове визначення, що стосується ШІ, що виробляє неправдиву інформацію.

Кембриджський словник назвав словом 2023 року слово "галюцинація", оскільки цей термін отримав нове додаткове визначення, що стосується штучного інтелекту (ШІ), що виробляє неправдиву інформацію.

Як пише Independent, традиційне визначення поняття "галюцинація" - це відчуття, ніби ви бачите, чуєте, або відчуваєте щось неіснуюче, як правило, через стан здоров'я або через те, що ви вживали наркотики.

Нове додаткове визначення в Кембриджському словнику звучить так: "Коли штучний інтелект (= комп'ютерна система, що володіє деякими якостями, властивими людському мозку, наприклад, здатність виробляти мову так, як ніби вона людська) галюцинує, він виробляє неправдиву інформацію".

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Це стало наслідком сплеску інтересу до інструментів штучного інтелекту (ШІ), таких як ChatGPT, при цьому увага громадськості змістилася в бік обмежень ШІ і можливості їх подолання.

Інструменти штучного інтелекту, особливо ті, що використовують великі мовні моделі, довели свою здатність генерувати правдоподібну прозу, але часто роблять це за допомогою помилкових, оманливих або вигаданих "фактів".

"ШІ чудово справляється з обробкою величезних обсягів даних для вилучення конкретної інформації та її консолідації. Але чим оригінальнішими ви просите їх бути, тим більша ймовірність, що вони зб'ються зі шляху", - зазначають мовознавці.

Відзначається, що галюцинації ШІ вже вплинули на реальний світ.

Так, американська юридична фірма використовувала ChatGPT для юридичних досліджень, в результаті яких в суді згадувалися вигадані справи.

А у власному рекламному відео Google для свого чат-бота Bard інструмент штучного інтелекту допустив фактичну помилку щодо космічного телескопа Джеймса Вебба.

Нове визначення ілюструє зростаючу тенденцію антропоморфізувати технологію штучного інтелекту, використовуючи людські метафори, коли ми говоримо, пишемо і думаємо про машини, і це підкреслює нашу готовність приписувати ШІ людські якості.

Які слова були популярні в 2022 році

Один з найстаріших словників англійської мови Collins визнав permacrisis ("пермакрізіс") словом 2022 року. Цей іменник визначається як "тривалий період нестабільності та невпевненості".

Що стосується України, то згідно звіту Google, у 2022 році українські користувачі шукали відповідь на запитання, що таке swift та паляниця, цікавилися Олексієм Арестовичем, смертю російського політика Володимира Жириновського та багатьма іншими речами.

З початком повномасштабної війни пошуковим запитом, який показав найбільше зростання, став "Карта повітряних тривог", за ним – "Новини України" та "єДопомога".

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